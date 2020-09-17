На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ідеальні стосунки: найбільш сумісні пари за знаком Зодіаку
-
- 15
Будь-які стосунки між людьми базуються не лише на почуттях, а й спільній роботі. Астрологи ж назвали ідеальні пари за знаком Зодіаку, яким вдається влаштувати щасливе та довге життя разом.
Телець та Козеріг
Представники цих двох знаків Зодіаку постійно притягують один одного своєю енергетикою, тому не дивно, що така пара має всі шанси на ідеальний союз. До того ж спільне життя для них є максимально комфортним, адже і Телець, і Козеріг мають подібні погляди на життя, плани та бажання. Тому в такій парі дуж рідко можуть траплятись суперечки чи сварки.
І ще: Рейтинг дружин за знаком Зодіаку: хто найкращий, а хто зробить життя пеклом
Терези та Лев
Не лише вічний оптимізм поєднує серця людей цих знаків, а й любов до краси, комфорту та естетики. Вони хочуть, щоб такі речі постійно їх оточували, а також самі усіляко прагнуть ідеалу. Ці партнери частенько ділять не лише домашні справи, а й роботу чи хобі. Не варто забувати, що союз позитивно впливає на кожного з них: Терези стають впевненішими у собі, а Леви - спокійнішими та м'якшими.
Водолій та Діва
Навіть неймовірна емоційність Водолія та стриманість Діви не заважає назвати цю пару справді ідеальною. Така відмінність часто викликає у них інтерес, а також дозволяє доповнювати один одного в стосунках. Бонусом є те, що ніхто з них не у захваті від сварок та інтриг, тому ця пара вражає своєю гармонійністю та спокоєм. Вони здатні обговорити всі проблеми та рухатись разом далі.
Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 14 – 20 вересня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:55Семюель Л. Джексон вчить матюкатись різними мовами: українською також (відео)
-
12:44Названа найкраща дієта для здоров'я серця
-
12:19Ідеальні стосунки: найбільш сумісні пари за знаком Зодіаку
-
11:58Герої Disney у сучасному світі: вчитель підкорює мережу яскравими фото
-
11:28Що робити, якщо у вас токсичний бос, але хороша робота: прості поради
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
10:56Дівчина зробила таємну кімнату в шафі, і це мрія багатьох (відео)
-
10:36ТЕРИТОРІЯ А святкує день народження: історія успіху культового хіт-параду 90-х
-
10:20Відома співачка Холзі захопила сексуальною фотосесією (18+)
-
09:50Hogwarts Legacy: перший трейлер гри про всесвіт Гаррі Поттера
-
09:17Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 17 вересня
-
08:53Постав себе на місце іншого: чи справді працює цей метод
-
08:29Лайфхак з кавою з McDonald's підкорив TikTok: як зробити ідеальний напій
-
07:49Дженніфер Лопес завела шанувальників пляжним фото в бікіні
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:18Кардіологи назвали найкращий продукт для серця
- 16 вересня
-
21:54Що ховається за вдалим фото: фотографи показали кадри зі зйомок, які вас вразять
-
21:32Apple розкрила подробиці про революційний процесор A14 Bionic
-
21:0817 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:475 шкідливих міфів про їжу, які ускладнюють нам життя
-
20:23Нове дослідження шведів показало, що електромобілі не врятують екологію
-
20:14І будуть люди 5, 6 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
-
19:56LG випустила ефектне відео про можливості футуристичного смартфона Wing
-
19:41В Україні помітили дуже рідкісний електровен з Японії: фотофакт
-
19:30Коли батьки не контролюють: ефектні трансформації людей після школи
-
11:28Що робити, якщо у вас токсичний бос, але хороша робота: прості поради
-
09:17Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 17 вересня
-
07:18Кардіологи назвали найкращий продукт для серця
- 16 вересня
-
21:54Що ховається за вдалим фото: фотографи показали кадри зі зйомок, які вас вразять
-
19:30Коли батьки не контролюють: ефектні трансформації людей після школи
-
16:145 токсичних типів людей, від яких варто триматись якомога далі
-
13:33Тест на особистість для жінок: виберіть диван на картинці
-
11:19Як знайти вільний час: 5 простих порад
-
09:16Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 вересня
-
07:14Як позбутися жиру на животі: 5 продуктів, які слід виключити з раціону
- 15 вересня
-
21:56Представлено Apple Watch Series 6 й Apple Watch SE: характеристики та ціни новинок
-
19:45ДИНАМО ▶ АЗ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
-
17:33Про що шкодують і що цінують люди, які дожили до 90
-
14:26Тому Харді – 43 роки: найкращі трансформації актора
-
11:15Як ще можна використовувати таблетки для посудомийки: три прості лайфхаки
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 вересня
-
07:16Запах "нового автомобіля" збираються заборонити: чому
- 14 вересня
-
21:17Рейтинг дружин за знаком Зодіаку: хто найкращий, а хто зробить життя пеклом
-
19:15З'явився калькулятор тривалості життя: як ним користуватись
-
17:00У всіх є такий друг: кумедний собака псує всі фото і підкорює мережу
-
14:00Простий тест на логіку: знайдіть власника кабінету
-
11:50Хто така Маша Фокіна, яка завдяки дружбі з Єрмаком привела діда в політику
-
11:154 ранкові звички, які псують весь день
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 вересня
-
08:27Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у третьому випуску (відео)