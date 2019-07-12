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Ефектна фотосесія: дружину Позитива переплутали з супермоделлю

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Анна Андрійчук-Завгородня та Позитив - фото 1
Анна Андрійчук-Завгородня та Позитив / instagram

Дружина українського музиканта Олексія Завгороднього (Позитив) з відомо гурту Время и Стекло взяла участь у фотосесії для модного глянцю. Фото зі зйомок Анна Андрійчук-Завгородня виклала на своїй сторінці в Instagram.

На фото Аня лежить на дивані у відвертій чорній міні-сукні, яка була прикрашена пір'ям. Наряд вигідно підкреслив тендітні плечі і довгі стрункі ніжки красуні.

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"Уже в кінці серпня велике інтерв'ю і багато красивих фото. Потім все розповім", – підписала фото Анна.

Образ дівчини викликав багато захоплених відгуків підписників Ані. Крім того, її переплутали з відомою американською супермоделлю Кендалл Дженнер.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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