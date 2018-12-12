На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ці звички впливають на те, що ми постійно переїдаємо
-
- 83
За словами дієтологів, повсякденні звички можуть призводити до того, що людина починає частіше відчувати бажання перекусити, і в підсумку переїдає.
Експерти назвали найбільш поширені з них.
Актуально: Фахівці назвали продукти, які зовсім не лікують застуду
Недостатньо гарячої їжі. Не лінуйтеся готувати та розігрівати їжу, адже це захищає від переїдання, стверджують фахівці. Вживання теплою їжі прискорює транспортування сигналів про насичення організму, які мозок отримує від системи травлення.
Мало жиру. Трепетне ставлення до фігури частенько змушує людей обмежувати вживання жирів. Однак дефіцит цих елементів призводить до того, що почуття ситості проходить набагато швидше. Насичені жири, які присутні у рибі, авокадо, оливковій олії ефективно вгамовують голод і корисні для здоров'я.
Пізні вечері. Дієтологи радять обідати з 12 до 3 години дня, вечеряти не пізніше 9 вечора і не менше ніж за 3 години до сну. Нехтування цими принципами сприяє порушенню метаболізму і "ламає" механізми голоду.
Манера швидко їсти. Звичка швидко поглинати їжу також сприяє переїданню. Недостатнє жування, поспішне заковтування шматків створює ситуацію, коли до мозку не встигає дійти інформація про те, що шлунок наситився. Прийом їжі повинен тривати щонайменше 30 хвилин.
Швидкі вуглеводи. Вживання великої кількості простих вуглеводів, які містяться у випічці, хлібі, пасті, солодощах, – це теж небезпечна, у плані можливого переїдання, звичка. Подібна їжа містить мало поживних речовин, але при цьому різко підвищує рівень інсуліну в крові, який потім так само швидко падає. Такі коливання інсулінового балансу і викликають загострене бажання поїсти.
Читайте також: Лікарі розповіли, чи варто переплачувати за бездріжджовий хліб
-
12:15Подарунки на Новий рік 2019 чоловікам – ТОП ідей, що подарувати хлопцю
-
11:52Син Вікторії Бекхем підтвердив новий роман
-
11:22Науковці з'ясували, скільки триває ефект від тренування
-
10:51Puma перевипустила "розумні" кросівки RS-Computer 1986 року
-
10:19The New Yorker назвав дев'ять найкращих книг року
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
09:52В Австралії зварили пиво з дріжджів XVIII століття
-
09:24Ці звички впливають на те, що ми постійно переїдаємо
-
08:57Volkswagen в Європі та США відкликає автомобілі, і ось чому
-
08:23Представлено смартфон Vivo Nex Dual Display Edition: два екрани та 10 ГБ оперативки
-
07:59Хайді Клум опублікувала серію романтичних фото з молодим бойфрендом
-
07:33Volkswagen безкоштовно відреставрував легендарний Beetle
-
07:13Яку погоду очікувати 12 грудня в Україні
- 11 грудня
-
22:55Журнал Time вибрав 100 найкращих фотографій 2018 року
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
22:22Ще один великий український банк запустив Apple Pay
-
21:50Серіал За правом любові 2 серія – дивитися онлайн 11-12-2018
-
21:21Ольга Сумська вразила яскравим вбранням від українського дизайнера
-
20:54Користувачі почали скаржитися на iPad Pro 2018
-
20:31Американський студент став магістром завдяки дисертації, присвяченій Кім Кардашян
-
20:13Лікарі розповіли, чи варто переплачувати за бездріжджовий хліб
-
19:51У мережі з'явився калькулятор ідеальної кількості іграшок на ялинці
-
19:33Google назвав найпопулярніші пошукові запити українців у 2018 році
-
19:13Безглуздий образ Брітні Спірс викликав суперечки в мережі
-
18:52У ще одній країні легалізують марихуану в медичних цілях
-
12:15Подарунки на Новий рік 2019 чоловікам – ТОП ідей, що подарувати хлопцю
-
09:24Ці звички впливають на те, що ми постійно переїдаємо
-
07:13Яку погоду очікувати 12 грудня в Україні
- 11 грудня
-
21:50Серіал За правом любові 2 серія – дивитися онлайн 11-12-2018
-
19:33Google назвав найпопулярніші пошукові запити українців у 2018 році
-
17:15Мобільний стиліст: ТОП-5 додатків, які допоможуть тримати гардероб під контролем
-
12:15iPhone XR та Xiaomi Mi Mix 3: найкращі флагманські смартфони 2018 року
-
09:51Рятувальники оголосили попередження для українців
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 11 грудня
- 10 грудня
-
21:45Серіал За правом любові 1 серія – дивитися онлайн 10-12-2018
-
17:21Новий рік 2019 на морі: найкращі дешеві варіанти
-
14:15У чому зустрічати Новий рік 2019: модний одяг для жінок і чоловіків
-
12:14Подарунки на День Святого Миколая 2018 коханій дівчині: найкращі ідеї
-
09:51Учені назвали риси ідеального характеру
-
07:14Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 грудня 2018 для знаків Зодіаку
- 09 грудня
-
21:23Фахівці назвали продукти, які зовсім не лікують застуду
-
17:00Дівчина тижня: багатодітна мама Наннет Хаммонд, яка стала справжньою Барбі (18+)
-
13:24Синоптик попередила про похолодання
-
09:20Чому не було нокауту? Аналіз бою Ломаченко – Педраса
-
07:28Ломаченко переміг Педрасу в напруженому бою та об'єднав два пояси
- 08 грудня
-
22:55Ломаченко – Педраса: де і коли дивитися онлайн трансляцію бою
-
20:21Спекотна Леся Нікітюк і стомлена Єва Лонгорія: чим жила мережа цього тижня
-
19:00Х-фактор 9 сезон 15 випуск: дивитися онлайн третій прямий ефір
-
16:22Енциклопедія їжі: як смачно і правильно приготувати домашнє вино
-
11:45Експерти представили найпопулярніші відео року на YouTube