Ці звички впливають на те, що ми постійно переїдаємо

Ось чому ми регулярно переїдаємо / Tax Foundation

За словами дієтологів, повсякденні звички можуть призводити до того, що людина починає частіше відчувати бажання перекусити, і в підсумку переїдає.

Експерти назвали найбільш поширені з них.

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Недостатньо гарячої їжі. Не лінуйтеся готувати та розігрівати їжу, адже це захищає від переїдання, стверджують фахівці. Вживання теплою їжі прискорює транспортування сигналів про насичення організму, які мозок отримує від системи травлення.

Не відмовляйтесь від гарячої їжі / Delish

Мало жиру. Трепетне ставлення до фігури частенько змушує людей обмежувати вживання жирів. Однак дефіцит цих елементів призводить до того, що почуття ситості проходить набагато швидше. Насичені жири, які присутні у рибі, авокадо, оливковій олії ефективно вгамовують голод і корисні для здоров'я.

Пізні вечері. Дієтологи радять обідати з 12 до 3 години дня, вечеряти не пізніше 9 вечора і не менше ніж за 3 години до сну. Нехтування цими принципами сприяє порушенню метаболізму і "ламає" механізми голоду.

Вечеря не має бути надто пізньою / Greatist

Манера швидко їсти. Звичка швидко поглинати їжу також сприяє переїданню. Недостатнє жування, поспішне заковтування шматків створює ситуацію, коли до мозку не встигає дійти інформація про те, що шлунок наситився. Прийом їжі повинен тривати щонайменше 30 хвилин.

Швидкі вуглеводи. Вживання великої кількості простих вуглеводів, які містяться у випічці, хлібі, пасті, солодощах, – це теж небезпечна, у плані можливого переїдання, звичка. Подібна їжа містить мало поживних речовин, але при цьому різко підвищує рівень інсуліну в крові, який потім так само швидко падає. Такі коливання інсулінового балансу і викликають загострене бажання поїсти.

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