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Фахівці назвали продукти, які зовсім не лікують застуду

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Не забувайте, що застуду краще перележати в ліжку - фото 1
Не забувайте, що застуду краще перележати в ліжку

Лимони, гарячий чай, мед і малинове варення – типовий продуктовий набір, рекомендований для лікування застуди. Але чи допомагають вони насправді, ось у чому питання.

Радіо МАКСИМУМ вирішило перевірити, чи допомагають нам під час застуди популярні домашні засоби, якими користується не одне покоління.

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Чай. Цей напій корисний, і у цьому можна не сумніватися. Але не варто забувати, що чай насичений кофеїном і має сечогінну властивість. Активна втрата рідини організмом веде до згущення крові, що при застуді не тільки не лікує, але, навпаки, погіршує стан. Процеси, спрямовані на боротьбу з інфекцією, сповільнюються та гальмують імунну відповідь. Тим, хто п'є чай, потрібно обов'язково пити воду. Або використовувати для пиття трав'яні збори з шавлією, чебрецем чи ромашкою.

Не варто налягати лише на чай - фото 294248
Не варто налягати лише на чай

Лимони. За словами лікарів, лимонна кислота подразнює слизову, яка і без того запалена через хворобу. У результаті гальмується її загоєння.

Лимон подразнює слизову оболонку - фото 294249
Лимон подразнює слизову оболонку

Часник. На чому ґрунтується віра в лікувальні властивості часнику при застуді і грипі, – незрозуміло, але йому приписують чи не магічні властивості. Насправді чітких наукових доказів ефективності часнику при застуді, а також у справі профілактики інфекцій і вірусів не існує. У свою чергу, занадто активне поїдання часнику викликає симптоми метеоризму, а також може загострювати прояви хронічного панкреатиту.

Зловживання часником негативно впливає на здоров'я - фото 294253
Зловживання часником негативно впливає на здоров'я

Апельсини. В середньому апельсині міститься добова норма вітаміну С. Але як це узгоджується з лікуванням застуди? Аналіз досліджень за участю 11 тисяч осіб, показав: аскорбінова кислота може трохи пом'якшувати перебіг хвороби, але як ліки все ж не діє. Крім того, вчені відзначають, що цитрусові негативно впливають на процес засвоєння організмом протизапальних ліків, що містять ацетилсаліцилову кислоту.

Апельсини не лікують! - фото 294250
Апельсини не лікують!

Мед і малинове варення. Ніхто не сперечається, що в цих продуктах є корисні речовини. Проблема в тому, що для лікування застуди люди починають їсти їх у значно більшій кількості, ніж потрібно. Але цукор, що міститься у меді і варенні, сприяє глікуванню імунних білків, що не дозволяє антитілам знищувати збудників хвороби. Також солодке сприяє загущення слизу в організмі, що провокує розвиток гаймориту, бронхіту, пневмонії.

Не зловживайте медом - фото 294251
Не зловживайте медом

Радіо МАКСИМУМ рекомендує не займатися самолікуванням і звертатися до сімейного лікаря, щоб запобігти ускладненням. Будьте здорові!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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