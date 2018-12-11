Лікарі розповіли, чи варто переплачувати за бездріжджовий хліб

Бездріжджовий хліб часто їдять ті, хто слідкує за своїм здоров'ям, вважаючи, що він більш корисний. Але чи так це насправді?

Поборники здорового способу життя запевняють, що дріжджі, які містяться у хлібі, потрапляють до кишківника, і починають там бродити. У результаті порушується травлення, підвищується газоутворення та навіть утворюються "шлаки", які неодмінно потрібно виводити з організму.

І ще: Фахівці назвали продукти, які зовсім не лікують застуду

У бездріжджовому хлібі використовується закваска, яка виходить з молочнокислих бактерій і тих же самих дріжджів. Тому твердження, що бездріжджовий хліб не містить дріжджів, саме по собі є досить спірним. А ось смак у хліба, приготованого на заквасці, дійсно відрізняється. І якщо він вам подобається, то за це варто заплатити, розуміючи, що користі в ньому стільки ж, скільки і у звичайному дріжджовому хлібі.

Бездріжджовий хліб не такий уже й корисний, як здається / FoodandHealth

При цьому не потрібно турбуватися про те, що грибки і бактерії з дріжджів і закваски поселяться в кишківнику та почнуть вам шкодити, адже всі мікроорганізми гинуть від високої температури. Однак вам зашкодить будь-який хліб у разі переїдання.

Зверніть також увагу на добавки, включені до складу хліба. Висівки, насіння льону, соняшнику, гарбуза і інші роблять будь-який хліб більш смачним і корисним.

Читайте також: Цей смачний фрукт продовжує молодість