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Лікарі розповіли, чи варто переплачувати за бездріжджовий хліб
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Бездріжджовий хліб часто їдять ті, хто слідкує за своїм здоров'ям, вважаючи, що він більш корисний. Але чи так це насправді?
Поборники здорового способу життя запевняють, що дріжджі, які містяться у хлібі, потрапляють до кишківника, і починають там бродити. У результаті порушується травлення, підвищується газоутворення та навіть утворюються "шлаки", які неодмінно потрібно виводити з організму.
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У бездріжджовому хлібі використовується закваска, яка виходить з молочнокислих бактерій і тих же самих дріжджів. Тому твердження, що бездріжджовий хліб не містить дріжджів, саме по собі є досить спірним. А ось смак у хліба, приготованого на заквасці, дійсно відрізняється. І якщо він вам подобається, то за це варто заплатити, розуміючи, що користі в ньому стільки ж, скільки і у звичайному дріжджовому хлібі.
При цьому не потрібно турбуватися про те, що грибки і бактерії з дріжджів і закваски поселяться в кишківнику та почнуть вам шкодити, адже всі мікроорганізми гинуть від високої температури. Однак вам зашкодить будь-який хліб у разі переїдання.
Зверніть також увагу на добавки, включені до складу хліба. Висівки, насіння льону, соняшнику, гарбуза і інші роблять будь-який хліб більш смачним і корисним.
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