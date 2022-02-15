Ці знаки Зодіаку звикли усе тягнути додому і нічого не викидати

Астрологи запевняють, що деяким знакам Зодіаку дуже важко розлучатися з речами та предметами. Вони – справжні "плюшкіни"!

Їж бажання тягнути в дім всякий мотлох часто стає причиною конфліктів із близькими людьми, пише pinkvilla.

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Раки просто люблять речі. Більшість з них люблять стиль рококо, а вінтаж для них – інший всесвіт. Доволі часто серед представників цього знака можна зустріти одержимих колекціонерів. Все, що їм здається красивим, вони тягнуть у свій будинок, немов це найнеобхідніша річ на планеті. При цьому якщо зайти до них у гості, то можна вразитись чистоті, порядку та гармонійності інтер'єру.

Діва. Цей знак зодіаку ніколи не пропустить розпродаж та акції. Купуючи речі в надії, що колись вони можуть стати в пригоді, Діва складає у своєму будинку величезні гори непотрібного мотлоху. Звичайно, згодом, вона й сама не згадає, що саме лежить у великій скриньці на балконі, але буде твердо впевнена, що це щось дуже потрібне.

Близнюки до мотлоху ставляться як до веселої пригоди, адже у процесі можна знайти стільки цікавого! Представникам цього знака властиво накупити речей, засунути їх у шафу і забути про них, так що розбір завалів дає можливість відкопати щось круте, виявити пару-трійку корисних у господарстві гаджетів, оновити арсенал дрібничок та аксесуарів.

Ці знаки Зодіаку звикли усе тягнути додому і нічого не викидати

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