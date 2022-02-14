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Гороскоп на 15 лютого 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 15 лютого 2022 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
У вівторок, 15 лютого, можливо, вам доведеться спробувати себе у новій ролі, наприклад, начальника. Не турбуйтеся, ви впораєтеся! Дізнайтеся, що ж саме для вас підготували зорі в актуальному гороскопі на Радіо MAXIMUM!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 15 лютого 2022
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, уникайте взаємних звинувачень, адже "слово не горобець, вилетить – не зловиш". Намагайтеся зрозуміти та пробачити один одного. Ваші кривдники чинять так не зі зла.
Телець
Тельці, не змушуйте партнера вигадувати нові способи привертати до себе вашу увагу. У цих стосунках має бути комфортно і вам, і вашому обранцю.
Близнюки
Близнюки, вам потрібно частіше хвалити тих, хто працює поруч. Чим більшу щедрість ви виявите у цьому відношенні, тим краще працюватимуть ваші колеги. Колективна діяльність зараз набагато краща за індивідуальну.
Рак
Раки, необхідно скерувати сили на підвищення опірності організму інфекціям, особливо тим, що передаються повітряно-краплинним шляхом. Весь комплекс профілактичних заходів буде доречним: повноцінний відпочинок, провітрювання приміщень, прогулянки на свіжому повітрі. Намагайтеся уникати місць з великим скупченням людей.
Лев
Леви, всі події, безперечно, підуть вам на користь. Вас не залишать без підтримки у скрутній ситуації. Якщо ви керівник, заохочуйте своїх співробітників матеріально. Позначте і лідерів, і тих, кому не вистачає впевненості у собі.
Діва
Діви, неодмінно варто подумати про те, як можна покращити своє фінансове становище. Не відкладайте на безвік ідеї з цього приводу, знайдіть, наприклад, прибутковий підробіток або вкладіть кошти в якесь підприємство.
Терези
Терези, настає чудовий час, щоб зайнятися своєю фізичною формою. Запишіться в спортзал і обов'язково проконсультуйтеся з інструктором з приводу навантаження, що вибираєте.
Скорпіон
Скорпіони, порозуміння з партнером добитися не так просто. Поліпшити ситуацію допоможуть спільні взаємини, пов'язані з дітьми, батьками, доброустроєм будинку.
Стрілець
Стрільці, якщо ви почнете працювати над новим проєктом на самоті, можливо, стикатиметеся з будь-якими перешкодами. Щоб справа пішла на лад, під'єднайте до процесу однодумців.
Козеріг
Козороги, самотнім людям непросто підкорити серце обранця. Займіть вичікувальну позицію і ретельно продумуйте стратегію завоювання. Дійте щиро і все вдасться.
Водолій
Водолії, близькі люди потребуватимуть підтримки. Не відмовляйте їм в увазі. Це не означає, що ви повинні абсолютно всі проблеми вирішувати за друзів та родичів. Допомагайте доброю порадою, співпереживайте, але не беріть на себе всю відповідальність за те, що відбувається.
Риби
Риби, тим, чиї стосунки зав'язалися зовсім недавно, необхідно уважніше ставитися до свого партнера, який бажає досягти вашого розташування і пускатиметься на будь-які хитрощі.
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