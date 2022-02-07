Майже завжди ловлять ґав: чотири найлінивіших знаки Зодіаку

Кожна людина любить повалятися на дивані за переглядом улюбленого серіалу. Але є люди, які досягли у цьому мистецтві піку!

Терези часто впадають у крайнощі. Так, починаючи працювати, вони довго не можуть вийти зі стану трудової повинності, те саме стосується і режиму відпочинку. Розслабившись і увійшовши у стан релаксації, вони схиляють чашу терезів в інший від роботи бік, пише tsn.

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Діви – неймовірно ліниві люди з репутацією головних зодіакальних трудоголіків. Єдине, що незрозуміло, звідки ця репутація взялася, адже Дівам зазвичай ліньки навіть робити вигляд, що їм не ліньки. Це якийсь колективний морок, не інакше.

Тельці, на відміну від інших знаків віддаються ліні не просто з почуттям, толком, задоволенням, а й без найменших докорів совісті. Тому що мудрі Тельці нутром розуміють: людина створена для лінощів як птах для польоту.

Якщо говорити про точність та відповідальність виконання будь-яких завдань, то у багатьох можуть з'явитися питання до Риб. Астрологи радять не ображатись на Риб, тому що за своєю природою ці люди трохи ілюзорні і не від цього світу. Їм набагато простіше вигадувати собі реальність, ніж намагатися адаптуватись до існуючої.

4 найлінивіших знаки Зодіаку

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