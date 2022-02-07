На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Майже завжди ловлять ґав: чотири найлінивіших знаки Зодіаку
-
- 208
Кожна людина любить повалятися на дивані за переглядом улюбленого серіалу. Але є люди, які досягли у цьому мистецтві піку!
Терези часто впадають у крайнощі. Так, починаючи працювати, вони довго не можуть вийти зі стану трудової повинності, те саме стосується і режиму відпочинку. Розслабившись і увійшовши у стан релаксації, вони схиляють чашу терезів в інший від роботи бік, пише tsn.
Це цікаво: Гороскоп на 8 лютого 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
Діви – неймовірно ліниві люди з репутацією головних зодіакальних трудоголіків. Єдине, що незрозуміло, звідки ця репутація взялася, адже Дівам зазвичай ліньки навіть робити вигляд, що їм не ліньки. Це якийсь колективний морок, не інакше.
Тельці, на відміну від інших знаків віддаються ліні не просто з почуттям, толком, задоволенням, а й без найменших докорів совісті. Тому що мудрі Тельці нутром розуміють: людина створена для лінощів як птах для польоту.
Якщо говорити про точність та відповідальність виконання будь-яких завдань, то у багатьох можуть з'явитися питання до Риб. Астрологи радять не ображатись на Риб, тому що за своєю природою ці люди трохи ілюзорні і не від цього світу. Їм набагато простіше вигадувати собі реальність, ніж намагатися адаптуватись до існуючої.
І ще: Названо три знаки Зодіаку, які можуть відсвяткувати весілля у 2022 році
-
19:42Психологи розповіли, як поводиться чоловік, коли він справді закоханий
-
19:20Від цих речей на кухні варто відмовитися назавжди
-
18:45Насолоджується собою: вагітна Ріанна здивувала мережу спокусливим образом
-
18:24Гороскоп на 9 лютого 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:47Лікарі дали рекомендації для покращення здоров’я серця
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
17:18Я, "Побєда" і Берлін: дивіться трейлер комедійного фільму за повістю Кузьми Скрябіна
-
16:47Дюна, У руках пса, Не дивіться вгору – оголошено претендентів на Оскар 2022
-
16:18Анна Трінчер вперше після пластики показала груди у бікіні
-
15:41Цього інопланетного хробака назвали на честь COVID-19: фото
-
15:17Як часто потрібно міняти постіль: поради, які ігнорують майже усі
-
14:42Ця група крові забезпечує найсильніший імунітет
-
14:20У Польщі представили кемпер для суворого бездоріжжя
-
13:53В Англії через пандемію закрився найстаріший паб країни, який працював 1229 років
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
13:21Користувач Reddit попросив допомогти йому знайти крихітний гвинтик, що впав на каміння
-
12:50Фотограф показав унікальність Нової Зеландії у неймовірних кадрах
-
12:22Мобільний командний пункт ФБР на базі вантажівки Freightliner Argosy виставили на торги
-
11:47Сексуальна супермодель з Бразилії спокусила Instagram знімками топлес
-
11:19Рушники краще мати свої: секрети прибиральниць у готелях, які вас приголомшать
-
10:52Подивіться на снігову копію Ford Bronco у натуральну величину
-
10:20Кріштіану Роналду першим у світі набрав 400 мільйонів підписників в Instagram
-
09:49Казино Лас-Вегаса повернуло 250000 доларів туристу, який не зміг забрати виграш через збій
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 лютого
-
08:50SpaceX показала на відео момент відділення ступенів Falcon 9 на шаленій швидкості
-
17:18Я, "Побєда" і Берлін: дивіться трейлер комедійного фільму за повістю Кузьми Скрябіна
-
15:17Як часто потрібно міняти постіль: поради, які ігнорують майже усі
-
12:50Фотограф показав унікальність Нової Зеландії у неймовірних кадрах
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 лютого
-
07:47В ОАЕ презентують човен з водневими двигунами, який зможе літати на висоті 80 см над водою
- 07 лютого
-
20:20Як змінювалася карколомна красуня Елізабет Херлі: фото 18+
-
18:40Як приготувати той самий класичний торт Снікерс: покроковий рецепт
-
15:19Названо найбільших пліткарів серед знаків Зодіаку: хто потрапив у цей список
-
12:50Дизайн дому: найкращі ідеї з мережі, які захоплюють
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 лютого
-
07:19Погода в Україні 7 лютого: очікуються дощі та потепління
- 06 лютого
-
20:20Як краще спати, якщо у вас коронавірус: актуальні поради лікарів
-
17:51Хто винен у ДТП: ця спірна ситуація часто збиває з пантелику навіть досвідчених водіїв
-
14:51Манікюр на День святого Валентина 2022: ідеї красивих нігтів у фото
-
12:17ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму цей коктейль
-
09:52Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 лютого
-
08:50Як сказати "Ні" та не зіпсувати стосунки з людиною
- 05 лютого
-
20:49Як зробити так, щоб секс не зникав з вашого життя: 7 простих порад
-
17:55Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 лютого 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:19Сотні лайків – ваші: ось 5 секретів ідеального селфі
-
12:19Як зробити кабінет на балконі: 20 ідей для натхнення
-
09:57Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 лютого
-
08:104 простих, однак дієвих способи підвищити самооцінку
- 04 лютого
-
21:49Учені назвали манеру флірту, яка принесе успіх чоловікові
-
18:27У лютому 2022 у трьох знаків Зодіаку здійсниться їх заповітна мрія