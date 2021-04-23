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Ці знаки Зодіаку зовсім не такі, як про них пишуть

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Знаки Зодіаку - фото 1
Знаки Зодіаку / cosmopolitan

Думка багатьох про знаки Зодіаку складається з гороскопів. Мовляв, Овни вперті, Раки сім'янини, а Скорпіони мстиві. Але в житті все не завжди так.

Так, не всі Овни і не завжди будуть сперечатися до втрати свідомості. Часто цей знак не сперечається зовсім. Овну простіше погодитися, щоб його не чіпали, а він займеться своїми справами, пише oprahdaily.

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Леви нібито горді і самозакохані. На ділі у них стільки комплексів, що диву даєшся. Кажуть, що Діви проникливі, педантичні і цілеспрямовані. Але зустрічаються серед них повні протилежності: ледачі, недалекоглядні, поверхневі особи. Вважається, що Раки домосіди і хранителі вогнища. Звісно! Деякі вдома практично не з'являються і у них не одна сім'я, а кілька.

Терези витончені, романтичні натури, які можуть бути егоїстичними і самозакоханими. Скорпіон не такий вже і монстр, як його описують. Цей знак дуже вразливий, чуттєвий і благородний. Стрілець як вітер. Так і є, але не завжди. Деяких представників цього знака з дому силоміць не виженеш.

Козероги трудоголіки. Є такі серед них. Але найчастіше цей знак губить своє життя через пристрасті до спиртного. Водолії – фантазери, креативники і душа компанії. Ні, вони можуть бути нудними і енергетичними вампірами.

Ці знаки Зодіаку зовсім не такі, як про них пишуть - фото 456746

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