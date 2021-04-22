На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 23 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 46
Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 23 квітня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні головною темою в гороскопі обіцяють бути гроші і все, що з ними пов'язано. Зорі попереджають: в цей день будь-який похід в магазин може обернутися непередбачуваними витратами, які здатні пробити у вашому гаманці значну діру. Взагалі, будь-які ігри з фінансами сьогодні не вітаються, повідомляє Радіо MAXIMUM.
І ще: Гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 23 квітня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні запорукою успіху Овна буде його вміння тонко відчувати, куди дме вітер. Ситуація зажадає від нього орієнтуватися на ходу, підлаштовуватися і викладати свої ідеї так, щоб вони обов'язково припали до душі оточуючим. Зате з усіх можливих варіантів дій Овен сьогодні здатний безпомилково обрати той, який виявиться найвигіднішим для нього.
Телець
Сьогодні зорі гороскопу обіцяють Тельцю чудовий день для будь-яких починань! Практично все, за що він візьметься, з часом обіцяє йому прибуток і успіх. Тому сміливо будуйте плани, просувайте новий проєкт, ставте перед собою нові цілі. Єдине, що може перешкодити сьогодні Тельцю, – це заздрісна критика з боку.
Близнюки
Сьогодні Близнюкам весь день буде важко всидіти на місці! Їх енергія зажадає виходу, змушуючи хапатися, як за рятівну соломинку, за будь-який шанс урізноманітнити своє життя. Можливо, вони захочуть з'їздити кудись під надуманим приводом або ж вв'яжуться в суперечку, аби все було не як зазвичай.
Рак
Сьогодні доля дає Ракам хороший шанс якщо і не озолотитися, то як мінімум поправити своє фінансове становище! Протягом дня на Рака можуть чекати будь-які грошові сюрпризи: скромні (і не дуже) премії за працю, відданий борг, подарунок від близької людини або хоча б обіцянка золотих гір в перспективі.
Лев
Сьогодні Лев буде в піднесеному, позитивному стані духу, завдяки чому його справи можуть просуватися нібито самі собою. Він граючи зуміє впоратися як з монотонною роботою, так і з проєктами, які вимагають аналізу або креативного підходу. І друзі, і колеги Лева сміливо можуть кидати сьогодні його на будь-яку амбразуру.
Діва
Діва отримає несподівану нагороду за свою працю! Це може бути подяка начальства, підвищення в кар'єрі або подарунок від коханої людини. Втім, можливі й інші варіанти приємних подій у житті Діви: відданий борг, незапланований прибуток, відрядження на Канари чи щось схоже.
Терези
Сьогодні на Терезів чекає непростий день: події можуть розвиватися зовсім не так, як вони запланували. У якийсь момент вони здатні випустити ініціативу з рук і перестати контролювати ситуацію. Зорі гороскопу кажуть, що все це – наслідок поганої підготовки або недостатньої поінформованості Терезів в якомусь питанні.
Скорпіон
Сьогодні зорі гороскопу радять Скорпіону зайнятися проєктом, який він виношував уже давно. Можливо, не вистачає зовсім трохи, щоб вдихнути в нього життя! Більш того, саме сьогодні Скорпіон може отримати якісь позитивні звістки, які допоможуть йому запустити цей проєкт в найближчому майбутньому.
Стрілець
Сьогодні зорі гороскопу попереджають Стрільця: він має шанс зіткнутися з чутками, які негативно позначаться на його кар'єрі, статусі або рівні життя! Причому Стрілець може стати не тільки жертвою цих чуток, але і постраждати через те, що сам розпускає їх. Тому, щоб уникнути неприємностей, йому варто тримати свою думку про оточуючих при собі.
Козеріг
Сьогодні Козеріг відчує ревнощі до чужих успіхів і розчарування у своїх. Можливо, на це його наштовхне заохочення когось із колег або ж усвідомлення того, що в його справах намітився ступор. Усі здаються йому більш успішними? Зорі гороскопу радять Козерогові менше озиратися по сторонах, зайнявшись власними справами.
Водолій
Сьогодні головною рушійною силою Водолія в будь-яких справах стане здорова конкуренція. Це почуття може виникнути у нього стосовно досягнень колег, друзів або близьких. Головне, що саме це буде підстьобувати Водолія, змушуючи діяти енергійніше, ніж зазвичай.
Риби
Сьогодні Риби будуть налаштовані на конфлікт: оточуючим може так здаватися. З одного боку, Риби не потерплять чужого втручання у свої справи і будуть жорстко стояти на своєму, з іншого ж – схильні критикувати всіх навколо і роздавати непрохані поради. Самі Риби будуть свято впевнені в тому, що діють в інтересах усіх.
Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
20:41Щодня у світі викидають майже 7 мільярдів масок: з них пропонують робити дороги
-
20:20Прикольні привітання з Великоднем: жартівливі вітання з Пасхою 2021
-
20:19Анджеліна Джолі поскаржилася на нестачу грошей після розлучення з Піттом
-
19:43Тотальний тріумф: для трьох знаків Зодіаку травень 2021 року стане найкращим місяцем
-
19:30СМС привітання з Пасхою 2021: гарні короткі вітання з Великоднем
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:18Емілія Кларк зіграє в новому проєкті Marvel Секретне вторгнення
-
18:47ТОП-4 продукти для зменшення цукру в крові
-
18:15Гороскоп на 23 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:44Українська зірка Instagram знялася для Playboy: фото 18+
-
17:135 секретів від тих, у кого завжди чисто вдома
-
16:45Джамала похвалилася шикарними результатами схуднення (ФОТО)
-
16:17Дієтичні паски без цукру: 6 найкращих рецептів з фото
-
15:48Чому людям подобається дивитися на себе у дзеркалі
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:27Похолодання та грози: синоптик попередила про погіршення погоди
-
14:50Медики розповіли, чи ефективні короткі тренування
-
14:34Зірка "Милих ошуканок" Шей Мітчелл заінтригувала пікантним відео (18+)
-
14:15Наталя Сумська святкує 65-річчя: нові фільми та серіали з українською акторкою
-
13:57Як за кілька хвилин стати Кім Кардашян: блогерка розкрила секрет ідеальних фото
-
13:36Привітання з Великоднем 2021: найкращі вітання з Пасхою українською
-
13:26Серіал "Як я зустрів вашу маму" отримає продовження: перші деталі
-
13:07Привітання з Вербною неділею 2021: красиві вірші, смс, проза
-
12:50У МОЗ оновили карантинні зони: хто залишився у "червоних" регіонах
-
12:15День ангела у травні 2021: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
19:43Тотальний тріумф: для трьох знаків Зодіаку травень 2021 року стане найкращим місяцем
-
16:17Дієтичні паски без цукру: 6 найкращих рецептів з фото
-
14:15Наталя Сумська святкує 65-річчя: нові фільми та серіали з українською акторкою
-
12:15День ангела у травні 2021: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 квітня
-
07:19Погода в Україні 22 квітня: точний прогноз по містах
- 21 квітня
-
19:23Названо найкращий автомобіль 2021 року
-
15:19Презентація Apple 2021: представлено різнокольорові iMac та фіолетові iPhone
-
12:15Вихідні і свята у травні 2021: календар робочих і вихідних днів в Україні на Великдень
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 квітня
-
07:43У стилі Volkswagen Beetle: у Китаї дебютував незвичний електрокар
- 20 квітня
-
21:438 головних табу в сексі: що чоловік ніколи не пробачить жінці
-
19:16Астрологи перерахували найбільш велелюбні знаки Зодіаку
-
16:18Перезавантаження стосунків: як і навіщо це робити
-
12:15Магнітні бурі у травні 2021: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 квітня
-
07:19Українські тюнери змінили Mercedes-Benz E-Class до невпізнавання
- 19 квітня
-
20:16Перший політ вертольота NASA на Марсі: як це було
-
17:50Прості лайфхаки з сіллю, про які ви не знали
-
14:45День власників домашніх улюбленців: ТОП 5 фільмів про собак, котів та інших тварин
-
12:15Місячний посівний календар на травень 2021: коли і що садити
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 квітня
-
08:30Голос країни 11 сезон 13 випуск: як пройшов другий прямий ефір
-
07:23Погода в Україні 19 квітня: де пройдуть дощі
- 18 квітня
-
19:49Дівчина тижня: гаряча серфінгістка Холлі-Дейзі Коффі, яка створила власний порносайт (18+)