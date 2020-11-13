Ці знаки Зодіаку завжди і всюди запізнюються

Деякі люди постійно спізнюються і нічого не можуть з цим вдіяти. Давайте дізнаємося, хто зі знаків Зодіаку найбільш непунктуальний і хто постійно спізнюється.

Телець

Представники цього знака дуже стараються бути точними. На жаль, не завжди успішно. Вони відповідально підходять до справи, розраховують час, але занадто довго копаються. Диявол, як відомо, в дрібницях. Треба взяти зарядку від смартфона, перевірю ще раз, чи закрив вікна, і в підсумку: "Вибач, я спізнююся. Буду через 15 хвилин".

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Терези

Відносини Терезів з часом дуже інтимні. Як ці знаки будують своє життя в системі хвилин і годин, ніхто не знає. Домовилися на другу годину дня, Терези прийшли о п'ятій. Не забули, ні, просто були впевнені, що зустріч саме о п'ятій. І спробуй переконати. Єдиний спосіб уникнути такого абсурду – документально фіксувати всі домовленості: у повідомленнях, на відео.

Риби

Або допомагав рятувати світ, або просто забув – дві причини, що змушують Риб спізнюватися. Питання в тому, як часто Рибам доводиться відволікатися або забувати. Відповідь – не дуже часто. Але краще перед зустріччю їм нагадати про домовленості. Про всяк випадок.

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