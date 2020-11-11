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Маніпулятори по життю: найхитріші люди за знаком Зодіаку

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Найбільші маніпулятори за знаком Зодіаку - фото 1
Найбільші маніпулятори за знаком Зодіаку

Деякі люди можуть буквально за мить скористатись будь-якою ситуацією так, щоб отримати з неї користь. Їм з легкістю вдається непомітно змушувати інших виконувати власні бажання та плани. Саме таких маніпуляторів за знаком Зодіаку й назвали астрологи.

Телець. Хоч ці люди і є дуже доброзичливими та приємними у спілкуванні, але лише у тих випадках, якщо ви їх не ображаєте. Коли ж перейти дорогу Тельцям, то можна відчути на собі весь негатив світу.

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Адже вони здатні налаштувати всіх проти вас за короткий час. Найцікавіше у цій ситуації, що ці люди ніколи не брешуть, а лише використовують інформацію, якою з ними поділився "зрадник".

Маніпулятори по життю: найхитріші люди за знаком Зодіаку - фото 434474

Скорпіон. Це дуже емоційні та чутливі люди, які доволі добре бачать, що коїться на душі і в інших. Така емпатія та інтуїція й дозволяють їм з легкістю керувати оточенням, створюючи ілюзію, що все це доля. Насправді на меті вони мають не власне щастя та добробут, а своїх близьких.

Стрілець. Ось хто ще з юних років може демонструвати своє уміння маніпулювати іншими. Їм не потрібні курси, щоб знати, що, коли і як сказати, аби викликати бажані емоції чи дії. Своїми словами вони вибудовують справжню схему, яка у майбутньому принесе для них найкращий результат. Тому краще зі Стрільцями товаришувати, а не ворогувати.

Маніпулятори по життю: найхитріші люди за знаком Зодіаку - фото 434473

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Джерело: slovofraza
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