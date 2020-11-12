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Гороскоп на 13 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 13 листопада 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні хороший день для того, щоб присвятити його заняття своїми справами. Зорі не схиляють до вирішення надзавдань, зате сприяють спокійному і розміреному втіленню в життя давно задуманих планів. Дізнайтеся, що ж саме для вас підготували зорі сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 13 листопада 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні ситуація в справах у Овна може різко змінитися. Якийсь проєкт, в якому він був абсолютно впевнений, сьогодні може обернутися несподіваним боком. Можливо, Овну доведеться боротися за результат, який, як йому здавалося, вже лежить у нього в кишені. Зорі гороскопу радять Овну поставитися до цього філософськи.
Телець
Сьогодні Тельця будуть дратувати практично всі, кому не пощастило опинитися на його шляху! Тельцю навіть може здаватися, що оточуючі навмисно виводять його з себе. Втім, зорі гороскопу кажуть, що причину дратівливості Тельцю варто пошукати всередині, а не зовні.
Близнюки
Сьогодні від Близнюків може знадобитися надати комусь заступництво або допомогу. Можливо, мова йде про професійну консультацію або дружню пораду, а може бути, Близнюкам доведеться поділитися з кимось своїми знаннями, інформацією, досвідом або зв'язками.
Рак
Сьогодні протягом дня Раку доведеться зіткнутися з таким прикрим явищем, як нерозуміння оточуючих. Здавалося б, справа звична, однак це ризикує вибити Рака з колії і відбитися на його настрої. Відчуття, що його не чують, а якщо і чують, то неправильно розуміють, може переслідувати Рака весь день.
Лев
Сьогодні Лев може отримати цікаву для нього інформацію буквально з повітря: з чуток, спостережень, випадкової розмови. У звичайний день ця інформація не викликала б його інтерес, однак сьогодні Лев зуміє максимально скористатися нею. День наділяє його підвищеними аналітичними здібностями, що дозволяють Леву по крупицях робити правильні висновки.
Діва
Сьогодні – чудовий день для Дів, чия робота пов'язана з грошима: бухгалтерів, фінансистів, бізнесменів. Втім, і інші Діви протягом дня, швидше за все, зіткнуться з необхідністю подбати про фінансову сторону своїх справ. Можливо, Діві знадобиться зайнятися підрахунками витрат або оцінити прибутковість тієї чи іншої своєї ідеї.
Терези
Сьогодні день ідеальний для здійснення будь-яких самостійних планів Терезів. Власний бізнес, творчість, навчання, домашні справи або будь-яка інша особиста ділянка робіт, всюди, де Терези самі відповідають за результат, їх чекає успіх. А от в будь-яких справах, де їм доводиться покладатися на оточуючих або тим більше відчувати на собі їх тиск, Терезам слід приготуватися до несподіванок.
Скорпіон
Сьогодні Скорпіон, чия робота пов'язана з творчістю або з генерацією креативних ідей, може випробувати нестачу натхнення. Не впадайте у відчай, це тимчасове затишшя, швидше за все, вже найближчими днями ситуація зміниться. Сьогодні ж чекати примхливу музу Скорпіону настільки ж марно, як і чекати біля моря погоди.
Стрілець
Протягом дня Стрільцеві варто більше прислухатися до слів інших, ніж говорити самому. Саме з чужих думок і ідей він почерпне потрібну йому інформацію. Крім того, готовність Стрільця слухати сьогодні може несподівано здобути йому прихильність оточуючих.
Козеріг
Сьогодні зорі гороскопу радять Козерогові сконцентруватися на тих справах, де він все вирішує сам. Чужі поради, мозковий штурм і тим більше нав'язливе керівництво будуть вибивати його з колії, плачевно позначаючись на результаті. Зате якщо навколишні дадуть йому можливість спокійно посидіти, вирішуючи поставлену перед ним задачу, Козеріг здатний творити дива!
Водолій
Водолію треба тримати себе в руках, щоб не зіпсувати відносини з оточуючими! Своїми їдкими зауваженнями і образливими словами він здатний провокувати людей на кроки у відповідь. Виною ж усьому дратівливість, яку Водолію буде важко тримати під контролем, а також його критичний погляд на світ.
Риби
Сьогодні Риби не будуть відрізнятися підвищеним терпінням: вони готові, як сірник, спалахнути з будь-якого приводу! Навколишні, та й вся обстановка здатні їх дратувати. Зорі гороскопу попереджають: накопичена напруга може змусити сьогодні Риб діяти необдумано і різко.
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