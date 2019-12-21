Любовний гороскоп на 2020 рік Щура для знаків Зодіаку: що віщують зірки та планети

Актуальний любовний гороскоп на 2020 рік – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, які романтичні пригоди та несподіванки зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Новий рік приносить з собою і нові знайомства та зміни. Особисте життя теж зазнає деформацій та стикається з новими сюрпризами. Дізнайтесь, що ж зорі підготували для вас на прийдешній рік!

І ще: Що подарувати на Новий 2020 рік знакам Зодіаку: найкращі ідеї

До вашої уваги любовний прогноз на 2020 рік на українській мові!

Любовний гороскоп на 2020 рік

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овни, якщо ви довгий час були знайомі один з одним, то тепер наближаєтеся до серйозних змін, які торкнуться вас обох. Це може вказувати на появу дітей, особливо якщо ви задумувалися про це. Ви готові до цієї події, яка серйозно змінить ваші відносини. Зорі віщують також шлюб або вільне спільне життя. Ви разом досягли поворотного пункту, який впливає на вашу спільну долю. Ще у гороскопі передбачена спільна подорож. Ваші відносини стануть більш емоційними. Якщо мова йде про майбутні відносини, то вони обіцяють стати серйозними, довгостроковими, приведуть вас до щастя і добробуту. Ваш партнер неодмінно виконає всі свої обіцянки, ви можете не сумніватися в ньому і сміливо будувати спільне життя.

Тільці, зорі віщують вам хорошу дальню поїздку або знайомство з іноземним партнером. Також вас може очікувати грошовий зиск! У будь-якому разі це світлий прогноз, який означає будь-яку прекрасну подію, яка чудовим чином вплине на вас або на ваші відносини з партнером. Є імовірність того, що стороннє втручання внесе свіжий струмінь у стосунки.

Близнюки, зорі та планети бачать щось завуальоване в стосунках, якісь залаштункові ігри. Можливо, ваш партнер провертає якісь угоди у вас за спиною, щось плете і хитрує – будьте уважні та обережні! Також зверніть увагу на вашого найближчого друга чи подругу. Потрібно подивитися під новим кутом та зрозуміти, чого у ваших відносинах більше: позитиву чи негативу? Погані взаємини можуть недобре вплинути на ситуацію – наприклад, це можна трактувати як те, що ваш партнер зрадить вам з вашим другом. Якщо з взаємини чудові, то можна, наприклад, трактувати так: ваш друг викриє коханця або коханку вашого партнера.

Раки, ваш партнер боїться змін й не бажає закінчувати нинішню стадію відносин. Прихильність та потяг до вас очевидні, але щось приховане у нього глибоко всередині блокує просування до мети. Подальші обов'язки можуть лякати цю людину. Він був обманутий або психологічно травмований в минулому, тому йому важко довіритися вам. Допоможіть коханому або коханій розібратися з внутрішніми проблемами, проте не тисніть, й усе у вас налагодиться.

Леви, гороскоп пророкує вам вирішення всіх конфліктів та відновлення балансу в житті. Якщо ви самотні, втомилися від роботи або про щось турбуєтеся, то скоро знайдете втіху і радість. Прийшов час звернути увагу на свої думки та почуття, причому зробити це потрібно об'єктивно і чесно. Ви повинні позбутися від побоювань і приступити до необхідних дій. І тоді вашим партнером стане людина, з якою вас пов'язуватимуть міцні стосунки.

Діви, між вами та вашим імовірним або теперішнім партнером склалися досить серйозні відносини. Можливо, ви навіть очікуєте дитину. Але найгірші побоювання вашого партнера з приводу розв'язання проблем залишаються невисловленими. Ви можете помітити це по його апатії, непривітності, ваганням. Однак він не страждає від серйозної депресії, хоча потребує розуміння і підтримки з вашого боку. Зміни для цієї людини неминучі, одного разу він зрозуміє, що ви сприяєте його духовному розвитку і впевненому просуванню до мети. Зрештою ці зміни принесуть користь вашому партнерові та вам.

Терези, зорі та планета бачать якийсь вплив або затримку, несприятливі обставини, з якими важко впоратися швидко. Вам здається, що вони блокують просування вперед, ви хочете прийняти якесь рішення, але невизначені наслідки бентежать вас та позбавляють рішучості діяти. Але, відкладаючи ухвалення рішення, ви робите крок назад і приймаєте пасивну позицію, дозволяючи долі керувати вами. Ваше щастя повинно бути у ваших руках!

Скорпіони, зовнішня привабливість та фізична близькість не найголовніше у вашому зв'язку. Ваші сексуальні відносини відрізняються стриманістю. Вищим задоволенням для вас є можливість невимушено говорити на будь-які теми. Рівність, взаєморозуміння і підтримка – важливі фактори для ваших відносин. Тож обирайте того, з ким у вас виникли почуття на основі поваги один до одного. На передній план висуватиметься вільний обмін думками та мріями.

Стрільці, якщо ви вже перебуваєте з кимось у близьких стосунках, то ви з партнером можете проводити час в компанії друзів та хороших знайомих. Вам пора переходити до пошуку та себе, а не партнера й тоді для вас відкриваються грандіозні можливості. Святкування успіхів буде обумовлено досягненням вами урочистого моменту у вашому житті. Ви будете щасливі, бо готуєтеся вступити в новий і прекрасний період вашого подальшого існування.

Козероги, душевна безтурботність – ось нагорода від долі. У вас немає відповідей на всі питання, але вас це не турбує. Замість хвилювання ви духовно розвиваєтеся. Вас тягне до людей. Творчо і соціально ви витягаєте вигоду зі спілкування з інтелектуальними людьми. Ви можете відчути себе частиною нової групи друзів. Якщо ви самотні, то хтось із нових знайомих допоможе позбутися від смутку. Можливо, вас скоро познайомлять з кимось, хто стане дуже дорогим і близьким людиною.

Водолії, дружба – найбільша характерна риса ваших теперішніх відносин. Ваші інтереси, взаємна радість під час зустрічей і бесід об'єднують вас, формуючи найтвердіші та надійні основи щасливого майбутнього. Романтичні душі можуть відчути, що такий союз пов'язаний з недоліком гострих відчуттів. Однак полум'яна пристрасть швидко минає, а такий тип взаємин відрізняється гнучкістю, дозволяючи виробити оптимальну манеру поведінки.

Риби, прогноз говорить про те, що у відносинах між партнерами накопичилася втома. Потрібен емоційний та духовний відпочинок, можливо, один від одного. На цю ситуацію впливають будь-які турботи, які вас займають. Ви щось провертаєте в голові та переживаєте. Можливо ви відчуваєте десь на горизонті вашого суперника чи суперницю в любові. Не дайте їхньому прапору "замайоріти", якщо для вас важливі стосунки, у яких ви зараз перебуваєте.

До теми: Знаки Зодіаку, які найчастіше розбивають серця