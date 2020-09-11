Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Ці знаки Зодіаку просто не вміють кохати

  • 41
Кохання - фото 1
Кохання / noxinfluencer

Люди демонструють свою любов по-різному, але комусь почуття і зовсім чужі. Таких знаків Зодіаку астрологи налічують всього три. Звичайно, не все так погано, як здається. Люди, яким важко даються яскраві і чесні емоції, все одно можуть подарувати вам щастя.

Близнюки

Близнюки можуть бути романтиками, можуть говорити "я тебе люблю". А от проявляється їх невміння любити в неприємних вчинках, заснованих на егоїзмі. Вони часто брешуть, зраджують і дурять. Якщо вони знаходять ту саму людину, з якою хочуть пов'язати своє життя, то роблять все, щоб стосунки на початку були бурхливими і яскравими, але цей порив Близнюків може швидко затихнути або повністю згаснути.

І ще: Про що мріють жінки: 10 якостей впевненого в собі чоловіка

Водолій

Водолії обожнюють бути вільними і відчувати себе незалежними у відносинах. Їм потрібна легка любов без особливих зобов'язань. Ці люди завжди допоможуть другій половинці, завжди підтримають людину, але вони не будуть терпіти поганого ставлення до себе. Любити вони вміють, але тільки на самому початку. Після того як цукерковий період закінчується, Водолії перетворюються на нудних людей. Таке відчуття, що ви одружені вже 10 років, у вас ціла купа дітей і боргів.

Рак

Раки не закохуються, вони знаходять людину, яка найкращим чином підходить для створення сім'ї. Ці люди романтичні і цікаві, але тільки на самому початку відносин. Через деякий час, а, тим більше після одруження, вони відсторонюються від вас, але рівно настільки, наскільки дозволяє здоровий глузд.

Ці знаки Зодіаку просто не вміють кохати - фото 425017

Це цікаво: Мішель Обама розкрила секрет щасливого шлюбу

Джерело: sm
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі фільми всіх часів: рейтинг ТОП 10 стрічок на IMDb, які варто подивитись
  • 08 вересня, 18:00
  • 3384
Найкращі українські пісні літа 2020: рейтинг крутої музики, яка варта уваги
  • 01 вересня, 17:07
  • 1464
Чоловічі сорочки: модні моделі для стильних образів на кожен день
  • 30 серпня, 20:22
  • 436
Загрузка...
Новини