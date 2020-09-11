Ці знаки Зодіаку просто не вміють кохати

Люди демонструють свою любов по-різному, але комусь почуття і зовсім чужі. Таких знаків Зодіаку астрологи налічують всього три. Звичайно, не все так погано, як здається. Люди, яким важко даються яскраві і чесні емоції, все одно можуть подарувати вам щастя.

Близнюки

Близнюки можуть бути романтиками, можуть говорити "я тебе люблю". А от проявляється їх невміння любити в неприємних вчинках, заснованих на егоїзмі. Вони часто брешуть, зраджують і дурять. Якщо вони знаходять ту саму людину, з якою хочуть пов'язати своє життя, то роблять все, щоб стосунки на початку були бурхливими і яскравими, але цей порив Близнюків може швидко затихнути або повністю згаснути.

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Водолій

Водолії обожнюють бути вільними і відчувати себе незалежними у відносинах. Їм потрібна легка любов без особливих зобов'язань. Ці люди завжди допоможуть другій половинці, завжди підтримають людину, але вони не будуть терпіти поганого ставлення до себе. Любити вони вміють, але тільки на самому початку. Після того як цукерковий період закінчується, Водолії перетворюються на нудних людей. Таке відчуття, що ви одружені вже 10 років, у вас ціла купа дітей і боргів.

Рак

Раки не закохуються, вони знаходять людину, яка найкращим чином підходить для створення сім'ї. Ці люди романтичні і цікаві, але тільки на самому початку відносин. Через деякий час, а, тим більше після одруження, вони відсторонюються від вас, але рівно настільки, наскільки дозволяє здоровий глузд.

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