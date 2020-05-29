Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Ці знаки Зодіаку притягують до себе гроші

  • 66
Щасливчик - фото 1
Щасливчик / mota

Астрологи назвали знаки Зодіаку, які є справжніми грошовими магнітами: до них гроші липнуть в буквальному сенсі слова.

Діви

Представники цього знака ніколи не заморочуються проблемами з грошима, і у них з фінансами завжди все добре. Їх особисті якості сприяють самомотивації, а прагнення до комфортного життя змушує Дів постійно вдосконалюватися для досягнення високих фінансових результатів.

І ще: Гороскоп на 29 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Козероги

Представники цього знака Зодіаку завжди виділяються прагненням мати якомога більше грошей. Їм не потрібні не мотивація, ні підказки, вони самі прекрасно знають, де і як можна заробити. Тому Козероги, як правило, хороші підприємці, і у них завжди є гроші.

Риби

Представники цього знака завжди творчо підходять до вирішення будь-яких завдань, і це допомагає їм домагатися фінансових успіхів. У Риб швидка реакція на будь-яку ситуацію, а їх адаптивні дії призводять до успіху. Найкраще у них виходить заробити гроші, працюючи на себе.

Гроші - фото 407046
Гроші

Читайте також: Як різні знаки Зодіаку реагують на конфлікти у стосунках

Джерело: pinkvilla
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: татуйована модель Лоуренс Бедард, яка заводить мережу зухвалими фото (18+)
  • 24 травня, 18:50
  • 1374
Післякарантинна мода: найстильніші види чоловічих вусів
  • 23 травня, 15:25
  • 253
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2335680
Загрузка...
Новини