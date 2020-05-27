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Як різні знаки Зодіаку реагують на конфлікти у стосунках
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Не існує ідеального життя без негативу та сварок, адже жодні стосунки не застраховані від конфліктів. Астрологи розповіли, як представники різних знаків Зодіаку поводяться у таких ситуаціях. Ця проста інформація може допомогти погасити пожежу неприємностей.
- Овен. Його легко розгнівати, але так само швидко він повертається до свого звичного стану. Але перед цим йому потрібно повністю обговорити всю ситуацію, дати волю емоціям. Тому спершу краще вислухати всі образи, а тоді розмовляти серйозно.
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- Телець. Доволі миролюбний знак, який злиться у крайніх випадках. В такій ситуації він взагалі не готовий нікого слухати та вести переговори. Зате доброзичливе ставлення та підтримка допомагають йому заспокоїтись.
- Близнюки. Якщо конфлікту не уникнути, то готуйтесь до криків та галасу, а також відстоювання власної думки з чималою кількістю цитат і прикладів. Єдиний спосіб врятуватись, це бути спокійним та аргументувати свою позицію.
- Рак. Сварки для цих людей справді болючі, вони можуть навіть не втримати сліз та занедужати. Тому потрібно розв'язувати проблеми до того, як вони стануть такими серйозними для Раків. Якщо ж вже пізно, то забудьте про логічні пояснення, краще проявіть любов і турботу.
- Лев. Прямолінійність цих людей не дозволяє їм змовчати на образи, а після сварки він з легкістю зітре вас зі свого життя. Звісно ж, згодом Леви пробачають людям і навіть почуваються дуже погано через власну поведінку.
- Діва. Інколи своїми повчаннями вони можуть вивести будь-кого, але не варто кидатись образами. У цього знаку Зодіаку доволі низька самооцінка, тож будь-які неправильні слова можуть погіршити ситуацію.
- Терези. Як би комічно це не звучало, але їм життєво необхідна гармонія в стосунках. Тому вони часто першими йдуть вибачатись, а також швидко відходять від образ, якщо проявляти до них увагу.
- Скорпіон. Ось хто насолоджується конфліктами сповна, інколи навіть створює їх підсвідомо. Але так вони захищають свої таємниці та вважають будь-які зауваження справжньою трагедією. Тому краще товаришувати з цим знаком, а не сваритись.
- Стрілець. Такі люди під час сварки можуть наговорити зайвого, адже стають різкими та жорстокими. Але триває це недовго, а сварки швидко забуваються.
- Козеріг. Представники цього знаку дуже довго переймаються через образи, хоч ззовні і стають просто відчуженими та мовчазними. В цей час вони можуть створювати план ідеальної помсти, тому краще не вступати з ними у конфлікти, а максимально доброзичливо пояснювати власну позицію.
- Водолій. Майже неможливо передбачити поведінку цього знаку, адже вони доволі нестабільні під час сварки. У будь-якому випадку краще почекати, коли рівень сарказму Водоліїв знизиться, а тоді говорити з ним спокійно.
- Риби. Їх дуже легко роздратувати, тому вони часто просто намагаються перечекати не найкращу ситуацію. Якщо ж все погано, то готуйтесь отримати шквал негативу по всіх болючих місцях.
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Джерело: newsyou.info
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