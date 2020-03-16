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Які дві фрази потрібно частіше вживати у стосунках

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Які слова важливо говорити у парі - фото 1
Які слова важливо говорити у парі

Стосунки завжди потребують уваги та зусиль для того, щоб бути міцними та щасливими. Але інколи у парі забувають про доволі прості слова, які можуть відчутно покращити взаємини. Що ж потрібно частіше говорити партнерам – читайте далі.

Популярна французька психолог Каміль Рош запевняє, що навіть прості та не надто гучні фрази можуть позитивно вплинути на стосунки.

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Особливо, якщо йдеться про любов, яка триває щонайменше кілька років. Тривале життя разом часто змушує людей забувати про ніжність. Водночас партнери починаються частіше дорікати, ображатись та відмовчуватись. Такий дисбаланс призводить до проблем і може навіть зовсім розбити пару.

Які дві фрази потрібно частіше вживати у стосунках - фото 392322

Тому ситуацію здатні врятувати дві дуже прості фрази, які не варто соромитись вживати регулярно. Що ж це за чарівні слова? Все просто: "Пробач" та "Дякую". Дуже часто закохані просто забувають про них, а комусь просто складно їх промовляти. Але саме подяка та прощення нагадують, що стосунки потрібно оберігати. Це не просто буденність, а особливий подарунок.

Звісно ж, це не означає, що можна сипати ці фрази у будь-якій ситуації, адже вони можуть втратити свою цінність або ж створити ілюзію легковажності та безхарактерності. Тому не забувайте про ніжність та плекайте кохання.

Які дві фрази потрібно частіше вживати у стосунках - фото 392321

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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