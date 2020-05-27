Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Ці знаки Зодіаку обдурять вас за першої ж можливості

  • 84
Брехун - фото 1
Брехун / youtube

Гороскоп називає три знаки Зодіаку, які легко збрешуть вам в обличчя. Хто ж вони?

Близнюки

Близнюків часто звинувачують у брехні, і ви дійсно можете стати чудовим брехуном і маніпулятором, особливо якщо поставите собі таку мету. Але з Близнюками все набагато складніше. Головніше розуміти, що в характері цієї людини є дві протилежні особистості, які вічно витісняють один одного.

Читайте також: Як зробити ваші стосунки міцнішими

Лев

Лев вважає себе гордим і шляхетним, він настільки величний і ідеальний, що йому немає потреби вдаватися до брехні. Tак вважають і його численні шанувальники і однодумці. Однак, насправді, Леви належать до категорії брехунів, які вміють вправно маніпулювати оточуючими заради власної вигоди. Навіщо їм це? Hа базовому рівні мова йде про прикрашання правди.

Риби

Знак зодіаку Риби – дуже цікавий варіант брехунів. Річ у тому, що вони дійсно багато брешуть. Але є дві причини. Перша здається невинною і полягає в тому, що ви плутаєте реальність і фантазії. Є й друга причина – навмисна. Це відбувається рідше, коли Рибам потрібно домогтися чогось важливого для них.

І ще: Психологи розповіли, як адаптуватися до життя після карантину

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: татуйована модель Лоуренс Бедард, яка заводить мережу зухвалими фото (18+)
  • 24 травня, 18:50
  • 1374
Як змінилися актори культового фільму Гладіатор: фото тоді і зараз
  • 26 травня, 18:21
  • 3646
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2335680
Загрузка...
Новини