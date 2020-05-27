Ці знаки Зодіаку обдурять вас за першої ж можливості

Гороскоп називає три знаки Зодіаку, які легко збрешуть вам в обличчя. Хто ж вони?

Близнюки

Близнюків часто звинувачують у брехні, і ви дійсно можете стати чудовим брехуном і маніпулятором, особливо якщо поставите собі таку мету. Але з Близнюками все набагато складніше. Головніше розуміти, що в характері цієї людини є дві протилежні особистості, які вічно витісняють один одного.

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Лев

Лев вважає себе гордим і шляхетним, він настільки величний і ідеальний, що йому немає потреби вдаватися до брехні. Tак вважають і його численні шанувальники і однодумці. Однак, насправді, Леви належать до категорії брехунів, які вміють вправно маніпулювати оточуючими заради власної вигоди. Навіщо їм це? Hа базовому рівні мова йде про прикрашання правди.

Риби

Знак зодіаку Риби – дуже цікавий варіант брехунів. Річ у тому, що вони дійсно багато брешуть. Але є дві причини. Перша здається невинною і полягає в тому, що ви плутаєте реальність і фантазії. Є й друга причина – навмисна. Це відбувається рідше, коли Рибам потрібно домогтися чогось важливого для них.

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