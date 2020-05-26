Як зробити ваші стосунки міцнішими

Сімейні психологи радять не обмежуватися виконанням обов'язків, а частіше вносити у життя маленькі радощі й приємності.

Святкуйте не тільки ювілеї. Запам'ятайте дату вашої першої спільної вечірки і щороку розпивайте разом пляшку вашого улюбленого алкоголю. Відсвяткуйте дату першого сексу новими експериментами в ліжку і день першої спільної поїздки новою подорожжю. Не обмежуйтеся ювілеями.

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Дурійте разом. Перекидайтеся на килимі у вітальні, плюйте кісточками від вишень "хто далі", вирізуйте маски зі свіжоспечених млинців і робіть смішні фото. Розбудіть в собі дітей і насолоджуйтеся вашою загальною "пісочницею". Буде весело!

Пишіть один одному. "Люблю" на списках продуктів, романтичні визнання маркером на холодильнику, відверті слова в записках, які потім "випадково" виявляються в кишенях ваших джинсів.

Не шукайте привід, щоб подарувати один одному маленькі подарунки. Однакові светри або футболки з вашою загальною фотографією, флешки з колекцією улюбленої музики. Та все що завгодно, що не вимагає великих витрат, але викликає тонну позитивних і ніжних емоцій.

Стосунки

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