Психологи розповіли, як адаптуватися до життя після карантину

Психологи кажуть – початок карантину був стресом для всіх, але не меншим потрясінням тепер буде повернення до звичного життя.

Поки в уряді планують поступове відновлення соціального життя, українці думають, як відновити особисте. Психологи кажуть: вихід з карантину, як і його введення – однозначно стресовий для всіх.

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Цьому не можна запобігти зовсім, але цілком можливо мінімізувати стрес. І головне тут – входити в новий ритм життя поступово. Якщо ж відчуваєте напругу, дайте мозку трохи відволіктися. Наприклад, вмийтеся холодною водою.

Такий самий ефект має і кілька хвилин зарядки: 10 присідань або віджимань дозволять відволіктися і не фіксувати увагу на негативі. Психологи пояснюють: карантин змінив наше суспільство. І навіть після його скасування залишаться придбані і вже закріплені звички. "Це все розділило не тільки Україну, а й весь світ на два табори: один – це Святий Марлі і ми всі помремо, а другий – це все брехня і змова", – коментують фахівці.

Карантин

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