Ці знаки Зодіаку мають ідеальне почуття гумору

Найвеселішими знаками Зодіаку астрологи вважають людей, народжених під знаками Лева, Терезів і Водолія.

Лев

Леви просто створені для того, щоб бути в центрі уваги. Звичайно ж вони готові залучати її за всяку ціну. І гумор – це один з їхніх інструментів. Леви люблять весело проводити час. Якщо вони в хорошому настрої, то готові сипати жарт за жартом, щоб такий самий піднесений настрій був і у всіх інших.

І ще: Гороскоп на 13 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Водолій

Гумор Водоліїв інтелектуальний. Вони дуже дотепні і не полізуть за словом в кишеню. Для кожної ситуації у них обов'язково знайдуться пара-трійка смішних історій. А якщо побажають, то ще й зроблять дотепне зауваження в потрібний момент. Водолії часто бувають душею компанії просто тому, що готові розважати публіку своїми жартами нескінченно.

Терези

Представники цього знаку колекціонують і цінують хороший гумор. Вони запам'ятовують дотепні жарти, щоб скористатися ними в потрібний момент. З таким самим успіхом Терези можуть складати дотепні історії на ходу, аби "запалити" компанію. Якщо ви хочете зарядитися позитивною енергією, то візьміть собі в друзі когось народженого під цим знаком.

Це цікаво: Які знаки Зодіаку розпрощаються з проблемами у жовтні