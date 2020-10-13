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Ці знаки Зодіаку мають ідеальне почуття гумору

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Веселун - фото 1
Веселун / pinterest

Найвеселішими знаками Зодіаку астрологи вважають людей, народжених під знаками Лева, Терезів і Водолія.

Лев

Леви просто створені для того, щоб бути в центрі уваги. Звичайно ж вони готові залучати її за всяку ціну. І гумор – це один з їхніх інструментів. Леви люблять весело проводити час. Якщо вони в хорошому настрої, то готові сипати жарт за жартом, щоб такий самий піднесений настрій був і у всіх інших.

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Водолій

Гумор Водоліїв інтелектуальний. Вони дуже дотепні і не полізуть за словом в кишеню. Для кожної ситуації у них обов'язково знайдуться пара-трійка смішних історій. А якщо побажають, то ще й зроблять дотепне зауваження в потрібний момент. Водолії часто бувають душею компанії просто тому, що готові розважати публіку своїми жартами нескінченно.

Терези

Представники цього знаку колекціонують і цінують хороший гумор. Вони запам'ятовують дотепні жарти, щоб скористатися ними в потрібний момент. З таким самим успіхом Терези можуть складати дотепні історії на ходу, аби "запалити" компанію. Якщо ви хочете зарядитися позитивною енергією, то візьміть собі в друзі когось народженого під цим знаком.

Ці знаки Зодіаку мають ідеальне почуття гумору - фото 430109

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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