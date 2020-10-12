На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 13 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 54
Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 13 жовтня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
13 жовтеня – це 26-й місячний день. Другий з двох найважливіших і енергетично потужних днів місячного циклу. Найвідповідніший день для поста і всіх видів аскези та обмежень. У багатьох релігіях цей день вважається днем прощення гріхів і збільшення звитяги. Дізнайтесь, що ж саме для вас підготували зорі сьогодні!
І ще: Гороскоп на жовтень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 13 жовтня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, енергетика цього дня така, що все, що робиться або думається в цей день енергетично збільшується і посилюється у багато разів і повертається до нас через певний час. Тому до цього дня заведено ставитися з особливою увагою.
Телець
Тельці, у вас сьогодні зростає здатність чітко і ясно викладати свої думки, а також критичність щодо навколишніх людей. Період відрізняється емоційною холодністю, підвищеним скептицизмом, педантизмом, дріб'язковістю.
Близнюки
Близнюки, цей день несприятливий. І як всі несприятливі дні його треба пройти максимально обережно та уважно: без великих грошових витрат, без порожніх розмов і пліток, максимально зосередившись на саморозвиток, і знижуючи кількість з'їденого.
Рак
Раки, у цей день може виникнути депресія, тому не варто зациклюватися на тяжких думках, подолати їх допоможе робота, фітнес і фізкультура, прогулянки, басейн, медитації та молитви.
Лев
Леви, у цей день сприятливо максимально знижувати спілкування і ділові контакти, по можливості закритися від зовнішнього світу (хоча б подумки). Не давати обіцянок і не брати на себе додаткової роботи та фінансових зобов'язань.
Діва
Діви, кишківник і шлунково-кишковий тракт стають уразливими в цей день. Постарайтеся не переїдати та дотримуватися дієти, інакше велика ймовірність нашкодити своєму організму. Природно, що про вживання алкоголю мови й бути не може. Відмінно проходять косметичні процедури.
Терези
Терези, краще в цей період більше відпочивати саме спокійним, а не активним відпочинком. Черговий спалах адреналіну може дуже погано позначитися на вашому психологічному стані та здатності контролювати емоції.
Скорпіон
Скорпіони, у цей день у вас з'явиться трохи вільного часу, який можна присвятити дому, ремонту або ж провести час з сім'єю. Зірки радять вам не звертати уваги на поради з боку, оскільки далеко не кожен порадник щиро бажає вам добра і радіє вашим успіхам.
Стрілець
Стрільці, вам не варто довго думати, а треба братися за одну з пропозицій і з усією відповідальністю підійти до цієї справи. Не варто концентруватися на кар'єрному зростанні, просто виконуйте свій обов'язок.
Козеріг
Козероги, не варто побоюватися, що ваші ідеї або пропозиції відхилять або висміють. Не помиляється той, хто нічого не робить. Та й це лише суб'єктивна думка інших людей, це їх точка зору і зовсім необов'язково, щоб вона збігалася з вашої. Будьте оригінальні та ви вийдете на перший план.
Водолій
Водолії, з настанням холодів у вас виникнуть нові статті витрат – дрібні, але незаплановані. Це пов'язано зі зміною гардероба, ремонтними роботами, ліками для батьків і іншими побутовими проблемами. Зірки радять скоротити витрати в тих областях, які з точки зору раціонального розпорядження бюджетом не є обов'язкові.
Риби
Риби, постарайтеся не думати про погане і не накручувати себе, оскільки, таким чином, ви ускладнюєте собі життя. Краще уявіть, що ви все зробили, досягли своєї мети. Пам'ятайте, що думки матеріальні. Чим з більшим азартом ви будете виконувати поточні справи, тим швидше і легше все це буде відбуватися, а ще краще якщо ви навчитеся отримувати задоволення від самого процесу.
Читайте також: Вихідні у жовтні 2020: коли й скільки буде вихідних на День захисника України
-
21:0013 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:40Вдень поліцейська, вночі – домінантка: ця білявка заробляє на фетиш-вечірках (18+)
-
20:15Марс стане найяскравішим об'єктом в нічному небі: коли його можна буде побачити
-
19:35З якими гаслами українські історичні постаті йшли б на вибори 2020: кумедна добірка
-
19:19Названо непомітні ознаки підвищеного цукру в крові
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:50Всього 16 років! Святослав Вакарчук показав студентські фото
-
18:23Французькі автомобілі, які вважають найнадійнішими
-
18:00Гороскоп на 13 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:47Психолог розповів, як поводиться чоловік після зради
-
17:30Швидкий тест у картинці: наскільки ти гурман
-
17:14Нова дівчина Бреда Пітта знову поставила хейтерів на місце
-
16:44Стилісти розповіли, які кольори будуть на піку популярності цієї осені
-
16:30Привітання з Днем козацтва 14 жовтня 2020 в прозі, віршах і смс
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:1862-річна Мадонна здивувала кардинальною зміною образу
-
16:10Вірші до Дня захисника України 2020: гарні привітання у віршах
-
15:53Протистояння: вийшов трейлер серіалу по культовому роману Стівена Кінга
-
15:25Не тільки Росомаха: згадуємо 7 найкращих ролей Х'ю Джекмана
-
14:58Як потрібно та як не варто вибирати подарунки на Новий рік
-
14:44Як привести шкіру в тонус після схуднення
-
14:24Настя Каменських підірвала мережу апетитними формами у спокусливому образі
-
13:51Новим автомобілем Папи Римського став стильний водневий седан Toyota: фото
-
13:25Блогер запустив DOOM на калькуляторі, який заряджався від картоплин: відео
-
12:54Слава Камінська поділилася провокаційним фото у білизні і панчохах
-
20:40Вдень поліцейська, вночі – домінантка: ця білявка заробляє на фетиш-вечірках (18+)
-
19:35З якими гаслами українські історичні постаті йшли б на вибори 2020: кумедна добірка
-
17:30Швидкий тест у картинці: наскільки ти гурман
-
15:25Не тільки Росомаха: згадуємо 7 найкращих ролей Х'ю Джекмана
-
12:30Які нові пісні вийшли цього тижня: плейлист свіжих хітів
-
10:25Тест: Як добре ти знаєш хіти Океану Ельзи?
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 жовтня
-
08:26Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у сьомому випуску (відео)
-
07:13Погода в Україні 12 жовтня: прогноз на понеділок по містах
- 11 жовтня
-
21:45В Україні зафіксовано рекордне перевищення швидкості
-
19:47Дівчина тижня: гнучка британська модель Ліссі Ізабелла, яка заводить своїми позами (18+)
-
17:20Найкращі бежеві пальта для чоловіків: 10 модних моделей цього сезону
-
14:54Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:18День художника України: Вгадай, хто автор цієї картини
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 жовтня
-
08:00З Днем дівчаток 2020: прикольні привітання у віршах, прозі і картинках
- 10 жовтня
-
21:54Аморально: учасницю проєкту Супер топ-модель по-українськи розкритикували за голе фото
-
18:33Кожен другий власник iPhone не знає технічні характеристики свого смартфона: дослідження
-
15:14Сім речей щоденного користання, які давно вже час викинути
-
12:18Ретроградний Меркурій 2020: які справи краще перенести на потім
-
10:05Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 жовтня
-
08:13Не сидіть на селері: експерти розкритикували дієту Кім Кардашян
- 09 жовтня
-
21:51Що повинен уміти чоловік у сексі: жіночі побажання
-
19:13Експерти розповіли, як говорити про підвищення зарплати під час пандемії
-
16:55Як змінювалася найсексуальніша угорська модель Барбара Палвін: фото 18+