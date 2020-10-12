Гороскоп на 13 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 13 жовтня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

13 жовтеня – це 26-й місячний день. Другий з двох найважливіших і енергетично потужних днів місячного циклу. Найвідповідніший день для поста і всіх видів аскези та обмежень. У багатьох релігіях цей день вважається днем ​​прощення гріхів і збільшення звитяги. Дізнайтесь, що ж саме для вас підготували зорі сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 13 жовтня 2020

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Овни, енергетика цього дня така, що все, що робиться або думається в цей день енергетично збільшується і посилюється у багато разів і повертається до нас через певний час. Тому до цього дня заведено ставитися з особливою увагою.

Тельці, у вас сьогодні зростає здатність чітко і ясно викладати свої думки, а також критичність щодо навколишніх людей. Період відрізняється емоційною холодністю, підвищеним скептицизмом, педантизмом, дріб'язковістю.

Близнюки, цей день несприятливий. І як всі несприятливі дні його треба пройти максимально обережно та уважно: без великих грошових витрат, без порожніх розмов і пліток, максимально зосередившись на саморозвиток, і знижуючи кількість з'їденого.

Раки, у цей день може виникнути депресія, тому не варто зациклюватися на тяжких думках, подолати їх допоможе робота, фітнес і фізкультура, прогулянки, басейн, медитації та молитви.

Леви, у цей день сприятливо максимально знижувати спілкування і ділові контакти, по можливості закритися від зовнішнього світу (хоча б подумки). Не давати обіцянок і не брати на себе додаткової роботи та фінансових зобов'язань.

Діви, кишківник і шлунково-кишковий тракт стають уразливими в цей день. Постарайтеся не переїдати та дотримуватися дієти, інакше велика ймовірність нашкодити своєму організму. Природно, що про вживання алкоголю мови й бути не може. Відмінно проходять косметичні процедури.

Терези, краще в цей період більше відпочивати саме спокійним, а не активним відпочинком. Черговий спалах адреналіну може дуже погано позначитися на вашому психологічному стані та здатності контролювати емоції.

Скорпіони, у цей день у вас з'явиться трохи вільного часу, який можна присвятити дому, ремонту або ж провести час з сім'єю. Зірки радять вам не звертати уваги на поради з боку, оскільки далеко не кожен порадник щиро бажає вам добра і радіє вашим успіхам.

Стрільці, вам не варто довго думати, а треба братися за одну з пропозицій і з усією відповідальністю підійти до цієї справи. Не варто концентруватися на кар'єрному зростанні, просто виконуйте свій обов'язок.

Козероги, не варто побоюватися, що ваші ідеї або пропозиції відхилять або висміють. Не помиляється той, хто нічого не робить. Та й це лише суб'єктивна думка інших людей, це їх точка зору і зовсім необов'язково, щоб вона збігалася з вашої. Будьте оригінальні та ви вийдете на перший план.

Водолії, з настанням холодів у вас виникнуть нові статті витрат – дрібні, але незаплановані. Це пов'язано зі зміною гардероба, ремонтними роботами, ліками для батьків і іншими побутовими проблемами. Зірки радять скоротити витрати в тих областях, які з точки зору раціонального розпорядження бюджетом не є обов'язкові.

Риби, постарайтеся не думати про погане і не накручувати себе, оскільки, таким чином, ви ускладнюєте собі життя. Краще уявіть, що ви все зробили, досягли своєї мети. Пам'ятайте, що думки матеріальні. Чим з більшим азартом ви будете виконувати поточні справи, тим швидше і легше все це буде відбуватися, а ще краще якщо ви навчитеся отримувати задоволення від самого процесу.

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