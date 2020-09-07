Ці знаки Зодіаку бояться стосунків та обов'язків як вогню

Астрологи вирішили поміркувати над питанням поведінки знаків Зодіаку в стосунках. Дізнайтеся, хто з представників зоряного сімейства намагається уникати довгострокових відносин, і вважає за краще сховатися від партнера, який претендує на щось серйозне.

Близнюки, всупереч поширеній думці, обожнюють романтику. Просто вони хочуть цього з багатьма людьми, замість того, щоб зберігати вірність лише одній. Це не означає, що вони зрадники, просто Близнюки звикли розпорошувати свій шарм і увагу на всіх оточуючих. Якщо ви дозволите Близнюкам вільно зачаровувати всіх, з ким вони зустрічаються, не ревнуючи, ви будете здивовані, як вони прив'яжуться до вас.

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Стрілець приділяє першочергову увагу своїй ненаситній жадобі до пригод, і в романтичних стосунках теж. Відкривати нове, подорожувати, знайомитися з різними людьми, вивчати щось – ось, що треба Стрільцеві, щоб бути щасливим. Довгострокові відносини вимагають компромісу і жертви, але ніщо з цього не узгоджується з принципами Стрільця.

Ви маєте давати Водолію невеликі дози любові день за днем. Якщо ви покажете йому океан вашого кохання вже на третьому побаченні, то зможете спостерігати, як виблискують його п'яти, коли він буде тікати від вас. Справа не в тому, що він хоче залишатися один завжди. Просто Водолій настільки серйозно ставиться до стосунків, що не буде зв'язувати себе довгостроковими зобов'язаннями з першим-ліпшим. Він буде один, поки не знайде партнера, який стане для нього цілим світом.

Близнюки обожнюють романтику

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