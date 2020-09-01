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Чому жінка не хоче сексу: 5 найпоширеніших причин
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Жінки усе ще залишаються для нас чи не найбільш загадковими створіннями на Землі. І якщо на початку стосунків вони готові кохатися по кілька разів на день, то з часом бажання до сексу у низ знижується. Розповідаємо про найпоширеніші причини відмови від інтимної близькості.
Спробуймо розібратися у найпоширеніших причинах, через які жінка не хоче сексу.
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1. Втрата сексуального голоду. Бажання сексу можна порівняти з відчуттям голоду. Хочеш їсти – заглядаєш до холодильника і їси те, що потрапляє під руку. І якщо ви саме так ставитесь до справ інтимних – не дивуйтесь, що у вашої коханої буде "постійний головний біль". Підходьте до процесу не лише з позиції "задоволення маю отримати я". До слова, пелюстки троянд, свічки та подарунки у таких ситуаціях не завжди дають бажаного результату. Але спробувати можна.
Секс – це не лише отримувати задоволення, а й дарувати його
2. Комплекси. Жінки і комплекси – речі абсолютно невіддільні. Тож частіше робіть їй компліменти й акцентуйте увагу на її плюсах. Але не на тих, які з'явились навколо її талії після народження первістка. Якщо ви зустрічаєтеся з дівчиною, яка не бачить в собі вад, рекомендуємо добряче придивитися. Цілком імовірно, що поруч з вами андроїд.
3. Регулярні конфлікти. Стосунків без сварок не буває, але і часті сварки ні до чого доброго не приводять. Справа не в самому конфлікті, адже є пари, які спеціально провокують один одного, щоб у результаті зайнятися пристрасним сексом. У цьому випадку спрацьовує так званий накопичувальний ефект: вашій коханій не хочеться лягати з вами в ліжко доти, поки інцидент не вичерпає себе.
Жінка ляже в ліжко лише за умов вичерпання конфлікту
4. Постійний стрес. Життя в сучасному мегаполісі сильно виснажує, і немає нічого дивного, що під кінець важкого трудового дня ваша кохана не хоче думати ні про що, крім ліжка. І то лише для того, аби добряче виспатися, а не зайнятися сексом. Хочете змінити щось у цій ситуації – оточіть її турботою і теплотою. Це відмінно зніме з неї втому та може надихнути на бажання зайнятися сексом.
5. Ваше постійне ниття. З часом жінка стає для вас найкращим другом. Але якою б ваша друга половина не була вам близькою, і неважливо як довго ви її знаєте, ніколи не допускайте скарг і особливо ниття в її сторону. Вона не повинна вислуховувати від вас як вам важко і наскільки сильно ви втомилися на роботі. Ви – міцна опора, на яку вона може у будь-який момент спертись. Чи ми помиляємось?
Скиглії не надто збуджують жінок
Хочете рідше чути відмови від сексу? Допомагайте своїй коханій по дому, нагадуйте про те, наскільки вона важлива для вас, а також не забувайте засипати її компліментами. Усе це дозволить не лише бути щасливими у стосунках, а й насолоджуватися один одним щодня!
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