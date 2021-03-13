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Ці знаки Зодіаку – найбільш турботливі та люблячі
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Дізнайтеся, які знаки Зодіаку почесно займають перші місця в рейтингу найдбайливіших і найбільш люблячих. Хто вони, читайте прямо зараз разом з нами!
ОВЕН
Ви неймовірно емоційні і велелюбні. Бути поруч з вами дуже приємно, адже ви підживлюєте всіх своїм запалом і невичерпною енергією. Але річ у тому, що ваша енергія не така вже невичерпна. Адже, як відомо, потрібно не тільки віддавати, а й отримувати. Без емоційного підживлення ваша енергія згасає, і ви маєте це розуміти!
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Не витрачайте себе даремно, вмійте приймати любов і турботу своїх друзів і близьких – це вам дуже необхідно. Не бійтеся показати, що ви теж маєте потребу в увазі та любові.
РАК
Ви добрі і уважні до своїх близьких і друзів. Ласкаві і вимогливі у стосунках. Не терпіть відсутності уваги до вас. Поруч з вами має бути людина, яка може огорнути вас своєю любов'ю, дати зрозуміти, що ви найважливіша людина в усьому світі. Тоді ви зможете розкритися повністю, показати всю глибину свого серця.
ЛЕВ
Ви життєрадісні і енергійні, з добре розвиненою інтуїцією. Доброзичливість до оточуючих вам дуже властива. Деякі можуть вважати вас самозакоханим і зацикленим на собі, але це не так. Ви завжди добре налаштовані до людей, любите свою сім'ю і дуже нею пишаєтеся.
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