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Чоловічі та жіночі знаки Зодіаку: дізнайтеся, яка у вас енергетика
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Чи знали ви, що знаки Зодіаку діляться на чоловічі і жіночі? Це не має ніякого відношення до вашої статі, зате має прямий стосунок до енергетики.
Жіночі знаки: Телець, Рак, Діва, Скорпіон, Козеріг і Риби
Представників цих сузір'їв прийнято називати пасивною групою, що, звичайно ж, не означає, що ці знаки слабкі і безініціативні. Просто їх енергетика така – некваплива, глибока. "Жіночі" знаки схильні скоріше до збереження енергії, ніж до її розтрати, і до споживання, а не до творення.
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Їм притаманні риси, які раніше було прийнято вважати жіночими: м'якість, гнучкість, емоційність, здатність глибоко відчувати, розвинена інтуїція, чутливість і бажання оточувати турботою близьких. Це, як правило, інтроверти, меланхоліки або флегматики.
Чоловічі знаки: Овен, Близнюки, Лев, Терези, Стрілець і Водолій
Цю зодіакальну групу прийнято називати активною або позитивною. "Чоловічі" знаки зодіаку більше спрямовані назовні, на дії в соціумі, на активність поза свого внутрішнього світу. Вони активні, завжди у позитивному настрої, холерики і сангвініки. Представники цих знаків мають якості, які раніше було прийнято вважати властивими чоловікам: відкритість, незалежність, індивідуалізм, здоровим егоїзм, честолюбство, лідерство і масштабність мислення.
У стосунках з чоловічими знаками потрібно пам'ятати таке: не можна намагатися обмежувати їх свободу і нав'язати свою думку. Вони цього не терплять. Воювати з чоловічим знаком – собі дорожче, оскільки битва – їх стихія.
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