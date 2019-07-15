Ці злопам'ятні знаки Зодіаку найдовше ображаються

У кожному в житті трапляються образливі та несправедливі ситуації, однак представники цих знаків Зодіаку надовго запам'ятовують своїх кривдників. А ви входите до цього переліку найбільш злопам'ятних?

Телець

Якщо ви дивуєтесь, як могли потрапити до цього списку, то просто згадайте, що є одним із найбільш впертих знаків. Тому й образа надовго затримується у вашому серці та думках. До того ж, пробачати і вибачатись вам надто складно, адже ваша гордість та впертість не дозволяють цього зробити. Якщо ж Тельці і забули колишні образи, то навряд чи коли-небудь зможуть знову довіряти кривдникам.

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Леви

Знак Зодіаку, який вважає себе правителем світу, тому не у захваті від помилок та образ інших людей. Ви завжди вважаєте свої дії правильними, і рідко помічаєте, що самі можете бути тими, хто ображає. У такий час Леви, які звикли захищати інших, стають закритими в собі і трішки шаленими. Якщо образи будуть накопичуватись, то попереду буде справжній вибух та пам'ять про кривдника на все життя.

Терези

Якщо хтось умисно перетне вам дорогу, то ця людина навіть не отримає шансу вибачитись, адже ви одразу зникнете з її життя. Є ще один варіант для тих, за ким плаче Оскар, адже Терези можуть неймовірно вдавати, що все нормально, а згодом просто викласти кривднику всі свої думки. Може здатись, що ви швидко відходите, але у вашій пам'яті всі образи надовго.

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