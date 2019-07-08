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Не знають міри: ці знаки Зодіаку п'ють безбожно
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Кожен із нас бодай раз у своєму житті "запливав за буйки". Втім, є представники певних знаків Зодіаку, які роблять це регулярно. Причому, вони аж ніяк не вміють сказати "Стоп" у необхідний момент.
Перевірте, чи немає вас у списку знаків Зодіаку, які випивають над міру.
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Овен
Овни – надзвичайно товариські, тому, опиняючись у компанії, не можуть відмовитися від смачного алкоголю. А через те, що в гучних компаніях вони перебувають постійно – самі робіть висновки. При цьому сам Овен не визнає, що вживає занадто багато алкоголю.
Риби
Риби просто обожнюють гучні тусовки та веселі вечірки, на яких алкоголь тече рікою. Як правило, закінчується все "пробілами" у пам'яті, фотографіями, за які соромно, а також дзвінками колишнім. При всьому цьому дійсно поганого нічого не трапляється – Риби можуть себе контролювати та просто насолоджуються хмільним станом.
Скорпіон
На відміну від Риб, Скорпіонам дуже важко тримати себе у руках під час застілля. П'ють вони легко та впевнено, а от наслідки "вдалої" вечірки можуть розгрібати роками. Якщо ви належите до цього знаку Зодіаку, добряче подумайте перед тим, як вливати в себе літр віскі з незнайомцями.
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