Ці жіночі зачіски надзвичайно сильно дратують чоловіків

Жінки дуже часто не зважають на думку чоловіків з приводу своєї зовнішності. Зачіски, одяг, манікюр – все це залишається на розсуд представниці прекрасної половини людства. Але, виявляється, у чоловіків є на це свій погляд. Розповідаємо, які жіночі зачіски дратують чоловіків.

Отже, від яких зачісок чоловіки не в захваті.

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Занадто коротке волосся. Ультракоротка зачіска явно не в пошані серед чоловіків. Річ у тім, що такі зачіски явно асоціюються у них з ними самими і навіть облисінням. До того ж не кожній представниці прекрасної половини людства личить коротка стрижка. Для цього потрібні ідеальні риси обличчя, стиль і подача, які будуть відповідати всьому образу.

Коротка зачіска личить не всім дівчатам

Дреди і афрокосички. Так, ці зачіски асоціюються з хіпі, попри те, що їх часи минули. Модники можуть використовувати подібний стиль, але все ж для чоловіків такі зачіски виглядають безглуздо. Особливо на дорослих і успішних жінках.

Пучок на маківці. Здавалося б, що такого в цій актуальній зачісці. Вона виглядає галантно, красиво і жіночно. Але для чоловіків це як червона ганчірка для бика. Чоловіки вважають цю жіночу зачіску підлітковою, а також неохайною.

Від усіляких гульок слід відмовитися

Велика кількість лаку. Так, зараз в моді гладке волосся. Але надто прилизана зачіска з великою кількістю лаку може відлякати чоловіка. Особливо якщо це пружні кучері або сильне начісування. Чоловіки кажуть, що до такої жіночої зачіски дуже страшно торкатися.

Контрастне омбре. Різкі перепади кольору можуть сприйматися чоловіками не вельми. Якщо хочете справити на оточуючих враження, то краще від подібних фарбувань відмовитися.

Різкі перепади кольору теж не всім подобаються

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