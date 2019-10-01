Жінки люблять вухами: які слова їх збуджують

Не забувайте про те, що представниці прекрасної половини людства передовсім звертають увагу на те, що ви говорите, та як це робите.

До вашої уваги кілька слів, які можуть подіяти як афродизіяк.

Так

Більшість жінок не люблять слабохарактерних чоловіків, які зі всім погоджуються. Втім, вони віддають перевагу тим, хто знає, чого хоче від життя.

Її ім'я

Старайтесь уникати всіляких "киць" / "мишок" / "рибок". Жінці приємно чути своє ім'я. Особливо тоді, коли вимовляєте його ви! Рекомендуємо озвучувати його й в ліжку, щоб вона не сумнівалася, що ви фантазуєте про іншу під час сексуальних втіх.

Люблю

Не обов'язково кожні 30 секунд казати, що любиш її. Краще наголосить на тому, що любите якусь частину її тіла. Повірте, це неабияк її збудить. Однак, секс-терапевти наголошують на тому, що комбо-фразою є: "я люблю милуватись тобою". Перевірте сьогодні.

Ти

Говоріть про неї, а не про себе. Наголошуйте на тому, що вона вас збуджує, а не, що ви збуджені. Жінці важливо знати, що саме вона зводить вас з розуму.

Потрібна

Сучасні жінки прагнуть бути бажаними. Їм хочеться чути, що вони потрібні, що ви без них не можете прожити. Не забувайте про це говорити часто, а не лише тоді, коли дійсно потрібно підігріти вечерю або випрати шкарпетки!

Кохаю

Це особливе слово потрібно говорити. Головне, не переборщити! Адже є ймовірність, що воно втратить свою магічну силу.

Не забувайте насолоджуватися, цінувати та пестити свою жінку. Вона це оцінить.

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