Ці заняття допоможуть захистити мозок у зрілому віці

Заняття, що вимагають виконання точних рухів руками і пальцями, корисні для розвитку мозку не тільки в дитячому, а й у дуже поважному віці.

Про те, що постійна практика залучення дрібної моторики захищає "віковий" мозок від характерних руйнувань, заявили вчені з Університету Біозентрум у Базелі. Їх висновок про те, що "виконання точних рухів руками і пальцями необхідний не тільки в дитинстві, але і в дорослому віці" опублікувало видання Nature.

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Фахівці вважають, що розвиток дрібної моторики може служити профілактикою дегенеративних захворювань, а також входити в комплекс терапії при їх лікуванні. Їх дослідження показало, що регулярні заняття, що залучають дрібну моторику, сприяють утворенню нових нервових зв'язків у червоному ядрі - області середнього мозку, яка бере участь в координації рухів. Тепер дослідники мають намір зрозуміти, наскільки стабільними виявляються нейронні зв'язки між клітинами червоного ядра, які утворюються під час таких тренувань на дрібну моторику, і як швидко вони припиняють функціонувати за відсутності практики.

Учені відзначають, що все це важливо для розуміння механізмів хвороби Паркінсона, якою пацієнти страждають через рухові розлади. Наявні дані дозволяють припустити, що заняття з розвитку дрібної моторики у людей, які страждають на паркінсонізм, можуть допомагати гальмувати розвиток захворювання саме завдяки активації нейронних зв'язків у червоному ядрі мозку.

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