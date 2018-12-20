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Ці вправи допомагають нормалізувати тиск

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Ці заняття знизять тиск - фото 1
Ці заняття знизять тиск / vminsk

Діагноз гіпертонія лякає багатьох, кому його поставили. Такі люди часто починають сильно хвилюватися за своє здоров'я і знижують рівень фізичної активності. Але при цьому вони регулярно приймають лікарські препарати, багато з яких мають побічні ефекти.

Нещодавно вчені з'ясували, що регулярні заняття спортом помірної інтенсивності не погіршують здоров'я гіпертоніків, а сприяють зниженню тиску.

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Для отримання відомостей фахівці проаналізували 391 наукову працю. У раніше проведених експериментах брали участь близько 38 тисяч осіб. Частина досліджень була спрямована на вивчення впливу лікарських засобів від тиску, а частина експериментів була зосереджена на впливі фізичної активності.

Легкі заняття спортом допомагають нормалізувати тиск - фото 296526
Легкі заняття спортом допомагають нормалізувати тиск / Medibank

Результат нового дослідження показав, що деякі види фізичної активності покращують стан здоров'я людей з високим тиском. До корисних вправ для зниження тиску належать такі заняття спортом: плавання, ходьба, легкі пробіжки, їзда на велосипеді. Також виявилися корисними силові вправи з гирями, гантелями і поєднання першого та другого типу фізичних навантажень.

Проведене дослідження доводить, що гіпертонікам не потрібно знижувати фізичну активність, як робить багато хто з них, побоюючись за своє здоров'я.

Слід регулярно займатися спортом або, в крайньому разі, робити легкі пробіжки або тривалі прогулянки на свіжому повітрі.

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Джерело: menslife
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