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Чому корисно щоранку пити фільтр-каву: вагома причина

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Науковці рекомендують віддавати перевагу фільтр-каві - фото 1
Науковці рекомендують віддавати перевагу фільтр-каві

Фільтр-кава може знизити ризик розвитку діабету 2 типу на 60% у порівнянні з нефільтрованим напоєм. Принаймні, так стверджують шведські фахівці.

У дослідженні, проведеному Технічним університетом Чалмерса і Університетом Умео, взяли участь 842 людини з регіону Вестерботтен, що на півночі Швеції.

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Швеція є однією з країн з найвищим у світі рівнем споживання фільтрованої кави. При цьому приблизно у 7% населення діагностований діабет. У половини учасників дослідження за 20 років спостережень розвинувся діабет 2 типу.

Протягом усього дослідження у випробовуваних брали зразки крові і вивчали їх з використанням методів метаболоміки, що дозволило вченим визначати концентрацію у крові певних молекул. Ця інформація зіставлялася з даними про вживання тих чи інших видів кави.

Дослідники виявили, що 32 біомаркери крові були тісно пов'язані з фільтрованою кавою, а 24 – з іншими видами популярного ранкового напою. Використовуючи ці маркери, дослідники змогли показати, що люди, які віддають перевагу фільтр-каві, на 60% менш схильні до розвитку діабету 2 типу.

Зокрема, дітерпени були виявлені тільки в крові людей, що вживають нефільтрований напій, натомість у любителів кави, пропущеної через фільтр, в крові виявилися вищі рівні фенольних сполук, що володіють антиоксидантними властивостями.

Фільтр-кава знижує ризик розвитку цукрового діабету 2 типу - фото 375956
Фільтр-кава знижує ризик розвитку цукрового діабету 2 типу

Дітерпени, природно присутні у каві, пов'язані з високим рівнем холестерину, високим кров'яним тиском, а також з серцево-судинними захворюваннями. Імовірно, дітерпени негативно впливають на засвоєння цукру в організмі.

Головний автор дослідження, професор Рікард Ландберг пояснює отримані результати: "Було показано, що при фільтрації кава дітерпени і деякі інші шкідливі речовини залишаються у фільтрі. Натомість фенольні сполуки проходять через фільтр і приносять відому користь. Кофеїн у помірних кількостях також має позитивний вплив на здоров'я".

На жаль, питання з розчинною кавою поки залишається відкритим. Річ у тім, що серед випробуваних не виявилося любителів цього напою.

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Джерело: Med Vesti
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