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Вегетаріанці проти м'ясоїдів: хто більше страждає від похмілля
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На те, як швидко алкоголь виводиться з організму, впливає концентрація поживних речовин. А отримати ці речовини допомагає їжа. І, в залежності від типу раціону, їх уміст буде різним. Дізнайтесь, кого ж більше мучить похмілля: м'ясоїдів чи вегетаріанців?
Якщо ви віддаєте перевагу м'ясу, у нас є гарна новина. Воно допомагає підвищити кількість вітаміну В3 та цинку. А ці мікроелементи, на думку науковців, здатні швидко нейтралізувати ацетальдегід, а також етанол.
Це корисно: Лікарі назвали п'ять способів уникнути похмілля
Підтвердилося це завдяки дослідженню серед добровольців 18-30 років. Увечері учасники повинні були випити дуже багато алкоголю.
Наступного ранку дослідники вимірювали ступінь їх похмільного синдрому за шкалою від 1 до 10. І з'ясувалося, що у тих, хто не вживає м'ясо, він був значно вищий.
Учені відзначають, що це не означає, що вживання великої кількості м'ясних продуктів під час застілля допоможе уникнути будь-яких неприємних наслідків від випитого. Єдиний спосіб запобігти їх – зовсім не пити.
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