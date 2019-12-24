Вегетаріанці проти м'ясоїдів: хто більше страждає від похмілля

На те, як швидко алкоголь виводиться з організму, впливає концентрація поживних речовин. А отримати ці речовини допомагає їжа. І, в залежності від типу раціону, їх уміст буде різним. Дізнайтесь, кого ж більше мучить похмілля: м'ясоїдів чи вегетаріанців?

Якщо ви віддаєте перевагу м'ясу, у нас є гарна новина. Воно допомагає підвищити кількість вітаміну В3 та цинку. А ці мікроелементи, на думку науковців, здатні швидко нейтралізувати ацетальдегід, а також етанол.

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Підтвердилося це завдяки дослідженню серед добровольців 18-30 років. Увечері учасники повинні були випити дуже багато алкоголю.

Наступного ранку дослідники вимірювали ступінь їх похмільного синдрому за шкалою від 1 до 10. І з'ясувалося, що у тих, хто не вживає м'ясо, він був значно вищий.

Вегетаріанці більше страждають від похмілля

Учені відзначають, що це не означає, що вживання великої кількості м'ясних продуктів під час застілля допоможе уникнути будь-яких неприємних наслідків від випитого. Єдиний спосіб запобігти їх – зовсім не пити.

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