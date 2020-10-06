Ці три корисні звички навчать піклуватися про психічне здоров'я

Фізичні навантаження, якісний сон і харчування безпосередньо впливають на наш психологічний стан, впевнені фахівці з MENTAL HEALTH FOR UKRAINE.

Ці щоденні звички допоможуть зробити життя гармонійним і здоровим.

Збалансоване харчування необхідне для того, щоб дати своєму тілу можливість продуктивно функціонувати. Як ми знаємо, їжа впливає на наш мозок, а значить і на настрій відповідно. Тому щоденний раціон має складатися з усіх необхідних вітамінів, мінералів та інших поживних речовин.

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Регулярні фізичні навантаження мають бути присутніми у вашому щоденному режимі дня. Тому що науково доведено, що люди, які знаходять час для тренувань, набагато менше піддаються стресу і мають хорошу самооцінку.

Регулярне спілкування зі своїми рідними і друзями теж має величезний вплив на наш психологічний стан. Тому що якісні людські відносини приносять в наше життя впевненість і відчуття щастя.

Спілкування

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