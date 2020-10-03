Як провести вихідні з користю: чотири круті осінні ідеї

Вихідні – це довгоочікуваний час для кожної людини, саме в ці дні можна відволіктися від напруженого робочого тижня, зробити давно заплановані справи і присвятити час собі і своїй родині. Пропонуємо вам декілька ідеї, чим зайнятися на вихідних восени.

Організувати гардероб

Час вийти з шафи і жахнутися – вам не потрібен цей мільярд речей, які ви не носите, які вам більше не за розміром або які безнадійно застаріли. Навіть якщо ви все любите і вам все підходить, впорядкувати речі по сезонах або віддати непотрібне нікому ще не завадило, і однозначно може ввести в стан дзену. Попрати, попрасувати, красиво розвісити і відкривати шафу із захватом: тепер там все на своїх місцях.

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Зайнятися спортом

Щоб провести вихідні з користю для здоров'я, приділіть трохи часу заняттям спортом: вийдіть на пробіжку, катайтеся на велосипеді, роликах, влаштуйте пішу прогулянку або, якщо не хочете залишати затишний будинок, відвідайте спеціальні сайти, де транслюють онлайн-курси занять для різного рівня підготовки. Не бійтеся пробувати нове і цікаве, наприклад, йогу. Йога сприятливо діє на організм в цілому: і на тіло, і на психологічний стан, розвиває гнучкість і допомагає знайти гармонію з собою і світом.

Спорт восени

Приготувати щось особливе

Виберіть щось складне і гарне, купіть в магазині все необхідне і починайте. Спробуйте прикрасити страву, як в ресторані, запаліть свічки, які припадають пилом у шафі з минулого року, змішайте незвичайний коктейль. Вихідні – це свято, яке завжди з тобою.

Посидіти у тиші

Знайдіть час посидіти в тиші 20 хвилин два рази на день. Ця колись найстрашніша таємниця йогів стала надбанням громадськості. І навіть світ корпорацій визнає всю силу і необхідність медитацій для підвищення продуктивності праці, зниження стресу і підтримки хорошого стану організму.

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