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Чому між двома людьми пробігає іскра

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Хімія - фото 1
Хімія / mma

Бувають ситуації, коли ви знайомитеся з людиною і через кілька хвилин спілкування розумієте, що ви подружитеся, хоча абсолютно один про одного нічого не знаєте. Це і є та "іскра", яка допомагає вам зблизитися.

Експерти розповіли, що при спілкуванні з незнайомою людиною може виникнути миттєва симпатія, тому розмова стає легкою, відбувається обмін історіями, жартами тощо. У таких випадках кажуть: "Між ними пробігла іскра" і це стосується не тільки любовної симпатії, а й дружньої. Чому так відбувається?

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Психологи пояснюють, що важливу роль відіграє не тільки людина, з якою йде розмова, але і теми, яких ви торкаєтеся в розмові. Якщо люди однаково дивляться і реагують на одні і ті самі речі і більше говорять не про себе, а про навколишній світ, швидше за все, вони мають "загальне осмислення світу". Якщо говорити простіше, то почуття близькості народжується завдяки спільним поглядам на життя.

Експерти з'ясували, що закохані пари, у яких є "відчуття спільної реальності" набагато відданіші і ближчі один до одного, тому що "переживають світ однаково".

Чому між двома людьми пробігає іскра - фото 428781

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Джерело: onedio
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