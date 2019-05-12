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Ці тренування допомагають ефективно позбутись ваги

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Вправи для схуднення - фото 1
Вправи для схуднення

Бразильські науковці виявили, яка фізична активність найкраще та найшвидше допомагає скинути зайві кілограми. Виявилось, що все значно простіше, аніж здається. Готові до літа?

Учені з Університету Гояса у Бразилії виявили, що найефективнішими є інтенсивні інтервальні тренування. Саме такі навантаження допомагають тримати тіло в тонусі, а також зменшити вагу.

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HIIT (high-intensity interval training) – інтенсивні інтервальні тренування, які відзначаються чергуваннями активних фаз відпочинку та навантажень. Приміром, біг, силові тренування та плавання, які мають тримати 15-60 секунд, а тоді вже активний період спокою (швидка ходьба) приблизно 30 секунд.

Відзначимо, що такі висновки допоміг зробити метааналіз інформації 576 чоловіків та 522 жінок, які упродовж 4 тижнів активно займались спортом. У першій команді всі працювали за інтервальним тренуванням, а в другій мали помірні вправи на 30-45 хвилин. Висновки показали, що зайвої ваги позбулись усі піддослідні, однак у першій групі показники були значно вищими.

Однак не варто одразу ж братися за HIIT щодня, адже найкращим варіантом є не більше 2-3 разів на тиждень приблизно по 15-39 хвилин. Це не дозволить перевтомлюватись та травмувати серцево-судинну систему, для якої це справді значні навантаження.

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Джерело: newsyou.info
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