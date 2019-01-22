Ці продукти ефективно спалюють жир на животі

Як швидко схуднути на животі, не вдаючись до фізичних навантажень.

Щоб спалили жир на животі достатньо вживати ці продукти.

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Сироватковий протеїн. Різновид спортивного харчування, який успішно пригнічує апетит, оскільки сприяє виробленню гормонів, що забезпечують тривале відчуття ситості. В ході експериментів встановлено, що ті, хто отримували сироватковий протеїн споживали менше їжі і, як наслідок, набирали менше калорій.

Перчики чилі. Ця спеція прискорює метаболізм приблизно на 20%. Також чилі містять компонент капсаїцин, який сприяє позбавленню від зайвої ваги. Дослідження показало, що перець спонукає наше тіло використовувати більше енергії, і цю енергію воно отримує з підшкірного жиру на животі.

Імбир. Ще один продукт харчування, який забезпечує тривале відчуття ситості. Дослідники спостерігали за впливом імбиру на групу чоловіків із зайвою вагою, що мали багато жиру саме на животі. Чоловіки в основному говорили про більш тривале відчуття ситості, що допомагало їм менше їсти і більше худнути.

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