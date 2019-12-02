Чому шкідливо довго спати і відставляти будильник

Медик розповів про наслідки ранкового "пересипу", а також про шкоду популярної звички відставляти будильник після перших сигналів ще на "5 хвилин". Можливо, це змотивує вас прокидатися з першого разу.

Популярний американський лікар Кріс Вітнер пояснив, чим загрожує надто тривалий сон. Річ у тому, що для багатьох людей доволі популярною звичкою є відсипання на вихідних та постійне перемикання будильника на 5-10 хвилин. Проте такий "режим" насправді не дає можливість відпочити, а загрожує збоєм у роботі гормонів, погіршенням функціонування органів та іншими малоприємниємними наслідками.

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Вінтер розповідає, що люди, які не встають з ліжка після першого сигналу будильника, а також практикують надто тривалий сон, можуть страждати від "сонного сп'яніння". Це стан, коли важко сконцентруватись та дуже складно почати працювати.

Якщо постійно дозволяти собі перемикати будильник, то може виникнути внутрішній збій, оскільки організм не буде розуміти, які гормони потрібно випускати і коли. Тому й виникає відчуття, що ви зовсім не відпочили вночі.

Чому шкідливо перемикати будильник

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