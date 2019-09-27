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Чому апельсиновий сік корисніший за сам фрукт

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Соковиті апельсини - фото 1
Соковиті апельсини / swjournal

Вчені провели дослідження і з'ясували, що апельсиновий сік набагато корисніший за сам фрукт. Склянка цього напою на день зміцнить імунітет і допоможе запобігти ризику багатьох захворювань.

Давно відомо, що в апельсинах міститься багато вітаміну С, каротиноїдів і флавоноїдів. Ці речовини здатні знизити ризики виникнення певних видів раку, серцево-судинних захворювань, а також подагри. Найкраще з цією роллю справляється саме сік.

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Дослідники з Німеччини, однак, провели кілька експериментів, які показали, що склянка соку на сніданок дієті не перешкода. Навіть навпаки. Певні поживні речовини, які є в соку помаранчевих цитрусів, краще засвоюються організмом, бо підвищується їх біодоступність.

Ще один експеримент показав, що регулярне вживання соку апельсинів може знизити рівень сечової кислоти, запобігши розвитку подагри. Цей ефект фахівці пов'язали з тим, що в соку міститься багато вітаміну C і флавоноїдів (зокрема, гесперидину). Якщо кристалізація сечової кислоти в суглобах і тканинах затримується, це може запобігти розвитку подагри, пояснили вчені.

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Джерело: xcook
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