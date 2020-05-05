Ці щоденні звички негативно впливають на здоров'я вашої спини

Через неправильний спосіб життя, багато людей страждають від проблем з хребтом. І цьому сприяють наші щоденні звички. Якщо хочете зберегти спину і шию здоровими, тоді варто прислухатися до цих порад.

Отже, від чого слід відмовитися та що робити, аби у вас не було проблем з хребтом?

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Куріння

Ця шкідлива звичка робить негативний вплив не тільки на легені, але і на здоров'я спини. Через порушення нормального кровотоку в районі хребта і навіть руйнування міжхребцевих дисків у курців постійно виникають проблеми з хребтом. Постарайтеся кинути цю шкідливу звичку і відразу ж помітите поліпшення роботи всього організму.

Куріння негативно впливає на здоров'я хребта

Недосипання

Регулярне недосипання, змінний графік роботи і безсоння сприяють хронічному запальному процесу в спині. Пам'ятайте, що здоровій людині необхідно спати не менше 8 годин, тоді ви будете сповнені сил і енергії.

Робота на ногах

Шкідливо довгий час перебувати у сидячому положенні, але не менша кількість проблем виникає і у людей, які не можуть сісти протягом дня. М'язи і суглоби людини мають потребу в гарній гнучкості і еластичності, а через втому людина під кінець робочого дня опускає плечі, так формується викривлення хребта.

Негативна також і стояча робота

Неправильне взуття

Болісні відчуття в спині часто з'являються через неправильне взуття. Наприклад, високі підбори шкодять не менше, ніж плоскі балетки. Потрібно берегти себе і своє здоров'я, тому вибирайте зручне і практичне взуття.

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