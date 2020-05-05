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Ці продукти добре впливають на якість сну

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Сон - фото 1
Сон / popmech

Якість сну можна поліпшити, включивши кілька продуктів, сприятливих для сну, у свій раціон збалансованого харчування.

Тим, хто хоче поліпшити якість сну слід звернути увагу на банани.

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Вони містять велику кількість природних міорелаксантів, магнію і калію, які готують організм до сну. Банани також стимулюють вироблення серотоніну, нейромедіатора, що регулює цикл сну і неспання. Високий рівень серотоніну позитивно впливає на настрій і сприяє розслабленню.

Також слід включити в раціон волоські горіхи, які містять триптофан. Організм використовує його для створення важливих молекул серотоніну й мелатоніну, які викликають сон і сприяють розслабленню.

Також треба пити трав'яні чаї. Вони містять ромашку, лаванду і м'яту, тому сприяють міцному сну, заспокоюючи нервову систему і знижуючи рівень стресу. Можна додати паличку кориці, яка також діє як природний релаксант.

Чай - фото 402077
Чай

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Джерело: popmech
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