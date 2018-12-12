Ці продукти зміцнюють нервову систему

Вчені-дієтологи склали і опублікували список найкорисніших продуктів для організму.

Вживання цих продуктів допомагає людині не хворіти: вони містять речовини, що сприяють відновленню організму і лікуванню від багатьох захворювань, включаючи хронічні.

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Очолили цей список найкорисніших продуктів для організму селера і горіхове масло. Таке масло містить необхідні для нормальної роботи мозку білки і жири. Цей продукт має антиоксидантну дію, знижує рівень запалення в організмі, сприяє зниженню рівнів холестерину і цукру в крові.

Ці продукти зміцнюють нервову систему

Крім того, до списку найкорисніших для організму продуктів увійшли:

місо-суп,

манго,

авокадо,

курячі яйця,

горіхи кеш'ю,

житній хліб,

тушковане м'ясо,

карі,

шоколад,

зелений листовий салат.

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