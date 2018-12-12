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Ці продукти зміцнюють нервову систему
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Вчені-дієтологи склали і опублікували список найкорисніших продуктів для організму.
Вживання цих продуктів допомагає людині не хворіти: вони містять речовини, що сприяють відновленню організму і лікуванню від багатьох захворювань, включаючи хронічні.
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Очолили цей список найкорисніших продуктів для організму селера і горіхове масло. Таке масло містить необхідні для нормальної роботи мозку білки і жири. Цей продукт має антиоксидантну дію, знижує рівень запалення в організмі, сприяє зниженню рівнів холестерину і цукру в крові.
Крім того, до списку найкорисніших для організму продуктів увійшли:
- місо-суп,
- манго,
- авокадо,
- курячі яйця,
- горіхи кеш'ю,
- житній хліб,
- тушковане м'ясо,
- карі,
- шоколад,
- зелений листовий салат.
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