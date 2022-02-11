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Ці продукти здатні дуже швидко зіпсувати шкіру

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Краса шкіри - фото 1
Краса шкіри / peopletalk

Передчасні зморшки, сухість та висипання на обличчі – найчастіше проблеми зі шкірою пов'язані з харчуванням. Розповідаємо, які продукти псують зовнішність.

Будьте обережні і намагайтеся не зловживати цими продуктами, пише championat.

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Варто лише виключити продукти, що шкодять шкірі, і ви позбавите себе необхідності платити за марні процедури і закуповувати незліченні засоби з догляду раз і назавжди. Не вірите? Почніть свій експеримент прямо зараз. І ви здивуєтеся, як швидко ваша шкіра відреагує на новий раціон позитивними змінами.

Кава. Багато поціновувачок кави і не підозрюють, що саме від неї з'являються зморшки. При вживанні кави в організмі виробляється кортизол гормон стресу. Постійна наявність його в організмі призводить до передчасного старіння шкіри та її витончення.

Цукор. При надмірному вживанні цукру відбувається "захоплення" вітамінів групи В (вітамінів краси) у всіх органах та системах. Це може призвести до нервової збудливості, сильного розладу травлення, відчуття постійної втоми, зниження зору, анемії, м'язових та шкірних захворювань.

Білий хліб. Протеїн, що міститься в пшениці та всіх борошняних продуктах, може викликати проблеми з травленням: він зліплює стінки кишківника і засвоюваність корисних компонентів знижується, що також впливає на стан шкіри.

Ці продукти здатні дуже швидко зіпсувати шкіру- фото 496057
Ці продукти здатні дуже швидко зіпсувати шкіру

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