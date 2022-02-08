Лікарі дали рекомендації для покращення здоров’я серця

Серце – найважливіший орган нашого тіла. Берегти серце варто замолоду, пропонуємо прості правила, які допоможуть зберегти серце та судини здоровими!

Помірні фізичні навантаження корисні для всього організму і не в останню чергу для серцево-судинної системи. Зміцнити серцевий м'яз можна за допомогою простих вправ. Головне, дотримуватися деяких правил, інакше замість користі можна заподіяти собі шкоди, пише sayyes.

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Як тренувати серце правильно? Все дуже просто. Під час тренування важливо стежити за пульсом: показники мають дійти до 120-140 ударів за хвилину і залишатися на тому ж рівні протягом усього заняття. В цьому випадку об'єм серця збільшуватиметься завдяки розтягуванню стінок. Якщо ж пульс зростає до 180-200 ударів і тримається на такому рівні більше 20 хвилин, відбувається викид молочної кислоти, через яку стінки товщають. Потовщення веде до поступового відмирання клітин та підвищення ризику інфаркту.

Якихось "спеціальних" продуктів для серця немає. Але правильне харчування однакове для профілактики всіх хвороб. Поради дієтологів прості: основа – це овочі, зелень, фрукти, цілісні крупи (не "швидко заварювані", а ті, що доводиться варити довше), бобові.

Щодо шкідливих звичок, лікарі однозначно негативно ставляться до куріння.

Лікарі дали рекомендації для покращення здоров’я серця

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