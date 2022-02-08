Ця група крові забезпечує найсильніший імунітет

Як виявилось, група крові впливає на те, як організм здатний продукувати інтерферон при вірусній інфекції. Експерти з'ясували, за яких груп крові людина матиме найсильніший імунітет.

Інтерферон – це білок, який виділяється організмом під час потрапляння до нього вірусу. Його обов'язок – запобігти закріпленню та розмноженню небезпечних бактерій у клітинах, пише healthline.

Це цікаво: Ідеальний сніданок для набору м'язової маси

Як повідомляють вчені, найсильніший імунітет мають люди з четвертою групою крові. У 92% добровольців виявили, що інтерферон виробляється у необхідному об'ємі для захисту організму. А іноді навіть у надлишку. Людина з такою групою крові з найбільшою ймовірністю може уникнути будь-яких наслідків захворювань.

У людей з першою та третьою групами крові дослідження показало високі результати у 80% та 91% піддослідних відповідно. Найслабша здатність продукувати інтерферон у носіїв другої групи крові.

Ця група крові забезпечує найсильніший імунітет

І ще: Скільки часу відновлюється людина після безсонної ночі