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Ця група крові забезпечує найсильніший імунітет

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Імунітет - фото 1
Імунітет / 7sisters

Як виявилось, група крові впливає на те, як організм здатний продукувати інтерферон при вірусній інфекції. Експерти з'ясували, за яких груп крові людина матиме найсильніший імунітет.

Інтерферон – це білок, який виділяється організмом під час потрапляння до нього вірусу. Його обов'язок – запобігти закріпленню та розмноженню небезпечних бактерій у клітинах, пише healthline.

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Як повідомляють вчені, найсильніший імунітет мають люди з четвертою групою крові. У 92% добровольців виявили, що інтерферон виробляється у необхідному об'ємі для захисту організму. А іноді навіть у надлишку. Людина з такою групою крові з найбільшою ймовірністю може уникнути будь-яких наслідків захворювань.

У людей з першою та третьою групами крові дослідження показало високі результати у 80% та 91% піддослідних відповідно. Найслабша здатність продукувати інтерферон у носіїв другої групи крові.

Ця група крові забезпечує найсильніший імунітет- фото 495655
Ця група крові забезпечує найсильніший імунітет

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