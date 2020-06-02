5 ефективних методів готувати улюблені страви без олії

Багато хто звик готувати їжу на пательні з використанням великої кількості соняшникової олії або вершкового масла. Подібні страви хоч і виявляються часто досить смачними, але при цьому є ще й дуже калорійними. Як скоротити кількість жирів?

Ви зробите їжу кориснішою і значно знизите її калорійність, якщо будете готувати без олії. Ось кілька ефективних і перевірених способів це зробити.

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1. Запікайте в духовці

Більшість страв, приготованих у духовці, на смак анітрохи не гірші за смажені. Натомість через них важче набрати зайві кілограми (звичайно, якщо ви не заливаєте все майонезом). Щоб їжа не прилипала, використовуйте спеціальні силіконові килимки або пергамент для випічки.

2. Бальзамічний оцет або йогурт для салату

Якщо ви хочете замінити олію в салатах, використовуйте натуральний йогурт (без добавок) або бальзамічний оцет. Їх можна додавати самі по собі, а можна змішувати з травами і спеціями, щоб надати салату пікантності.

Заправляйте улюблені салати грецьким йогуртом

3. Використовуйте якісний посуд

Щоб готувати їжу з мінімальною кількістю олії або зовсім без неї, варто користуватися антипригарною сковородою. Також зручно готувати без додаткового жирного інгредієнта в сотейниках з товстим дном або в керамічних горщиках (якщо запікати страву у духовці). У такому посуді їжа НЕ буде прилипати до дна і підгорати.

4. Дотримуйтесь температурного режиму

Намагайтеся стежити за температурним режимом під час готування. Для цього в духовці можна поставити спеціальний термометр, а для плити придбати дифузор. Він допомагає рівномірно розподіляти тепло по поверхні каструлі або сковороди, щоб нічого не підгорало.

Мультиварка дозволяю готувати з меншою кількістю олії

5. Використовуйте мультиварку

Ще один спосіб готувати без додаткового жиру, не змінюючи смак страви. Головне, щоб у мультиварки було якісне покриття робочої чаші. Також для готування можна використовувати пароварку. Але смак страв, приготованих на пару, зазвичай значно відрізняється від запечених, тушкованих або смажених і подобається не всім. Тут уже можна пробувати подавати їх з тими ж соусами на базі грецького йогурту або бальзамічного оцту.

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