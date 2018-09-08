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Ці продукти викликають шалену залежність
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Є смачна їжа, а є така, від якої ми буквально не можемо відірватися. Ви зауважили, що не можете пройти повз піцерію або полички зі снеками? Тут немає нічого дивного, адже ці та інші продукти викликають у нас залежність. Про це ми й поговоримо далі.
Ворога потрібно знати в обличчя, тому пропонуємо вам перелік страв і продуктів, які можуть викликати у вас і ваших дітей залежність. Це не означає, що від них варто повністю відмовитися. Просто мінімізуйте їх споживання.
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Піца
Чим більше оброблених інгредієнтів в піці, тим сильне звикання вона викликає. Різноманітні соуси та ковбаси – той гачок, який чіпляє нас і змушує знову і знову замовляти цю страву. Щоб знизити і шкоду для здоров'я, і відвикнути від неї, можна робити її вдома.
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Тоді ви зможете регулювати кількість занадто солоних, пересмажених або жирних начинок. Спробуйте додавати в піцу свіжі овочі та запечене м'ясо. Така піца буде кориснішою.
Шоколад
Шоколадні батончики, цукерки та інші солодощі, як правило, випускають, використовуючи молочний шоколад з ударними дозами жирів і цукру. Тому перенасичений глюкозою організм вимагає ще, як тільки рівень цукру в крові трохи знижується. І відбувається це з неприємними відчуттями занепаду сил, зниження настрою та сплеском голоду. Переведіть себе з батончиків і цукерок на чистий темний шоколад без добавок. Свою функцію підняття настрою він буде виконувати з меншою шкодою для здоров'я. Спочатку темний шоколад буде здаватися гірким, але смакові рецептори дуже скоро перебудуються і ви просто не зможете їсти молочний, бо він буде здаватися надто солодким.
Печиво
Печиво – це той продукт, який просто раз і назавжди потрібно перестати купувати. Це не означає, що доведеться відмовитися зовсім від цих ласощів до чаю. Важливо розуміти, з чого зроблене ваше улюблене печиво. А це можна здійснити тільки одним способом – пекти його самостійно. Тоді ви точно будете знати, що там немає трансжирів і надлишку цукру, які викликають сильну залежність і підштовхують вас до нескінченного поглинання такої випічки.
Морозиво
По-перше, варто заборонити собі купувати морозиво великими брикетами. Необмежена кількість цього шкідливого смаколика може за лічені дні додати кілька кілограмів вашій фігурі. А ще можна замінити вершкове морозиво банановим, яке виходить, якщо збити блендером заморожені шматочки банана та змішати їх з какао. Ви оціните смак і назавжди відмовитеся від шкідливого магазинного десерту.
Картопля фрі
Не відмовляйтеся від картоплі. Просто замініть смажену в літрах олії картоплю, на печену. Сьогодні навіть в ресторанах до бургерів пропонують кілька варіантів картоплі. Так ось – вибирайте картоплю по-селянськи. На смак майже те ж саме, але калорій набагато менше.
Сухі сніданки
Їх позиціонують як здорову їжу, але це далеко не так. У сухих сніданках такі дози цукру, які можуть стати причиною появи діабету. Крім того, в пластівцях дуже мало волокон і вони дуже швидко перетравлюються, тому практично ніякого насичення від такого сніданку не відчуваєш. Такий склад сухих сніданків змушує нас збільшувати дозу і піклуватися про перекус вже через пару годин після останньої ложки пластівців.
Курячі крильця
Крильця – це найгірше, що є в курці, яка сама по собі, взагалі-то, вважається дієтичною їжею. Весь "сік" в обробці та соусах, які подаються до смажених курячих крилець. Варто перестати купувати цю їжу у фаст-фудах і почати готувати самостійно. Але в цьому випадку запікайте, а не смажте крильця, і тоді все буде в порядку. Змін в смаку ви не помітите.
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